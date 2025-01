video suggerito

Kvaratskhelia cambia numero al PSG: prende una maglia molto pesante, lo aiuta la crisi di Barcola Khvicha Kvaratskhelia lascia il numero 77 con cui ha conquistato Napoli: al PSG indosserà il 7 lasciato libero da Mbappé, è una pesante eredità. Lo può aiutare a trovare subito spazio da titolare la crisi di Bradley Barcola, che gioca nel suo stesso ruolo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

È stato tutto abbastanza rapido, clamorosamente rapido, se consideriamo che uno dei migliori calciatori della Serie A abbandona a gennaio la squadra prima in classifica, con tanti saluti a un possibile secondo storico Scudetto vinto a Napoli in tre anni: qualcosa davvero di mai visto. Khvicha Kvaratskhelia si è trovato nuovamente sul tavolo l'offerta del PSG e stavolta non si è più voltato indietro, come invece aveva fatto la scorsa estate, pressato in tal senso da Antonio Conte, che era riuscito a trattenere sia lui che il capitano Di Lorenzo. No, stavolta il 23enne georgiano non ha trovato catene, che sarebbero state del resto controproducenti a questo punto, e per il club azzurro è stata solo questione del giusto prezzo, pattuito coi francesi nell'ordine dei 75 milioni di euro. Kvaratskhelia è atteso a Parigi da un onore che è anche un onere: indosserà infatti – svela Le Parisien – la maglia numero 7 che aveva sulla schiena Kylian Mbappé prima di trasferirsi al Real Madrid. È una pesante eredità.

Khvicha Kvaratskhelia sta per lasciare il Napoli dopo due anni e mezzo e uno Scudetto vinto

Il nuovo numero di maglia di Kvaratskhelia al PSG: indosserà il 7

Una decisione, assieme al ricchissimo contratto che legherà il georgiano al PSG fino al 2029 in cambio di una decina di milioni all'anno, che mostra quanto il club della capitale voglia puntare su di lui anche come uomo simbolo del nuovo corso. Kvara lascerà dunque il 77 indossato al Napoli (in precedenza in carriera aveva avuto il 18, il 21 e il 20 tra Dinamo Tbilisi, FC Rustavi, Lokomotiv Mosca, Rubin Kazan e Dinamo Batumi), prendendosi quel 7 che porta da quattro anni in nazionale.

A Parigi il talentuoso esterno d'attacco dovrebbe giocare nella medesima posizione occupata al Napoli, ovvero alto a sinistra nel tridente, una posizione occupata attualmente dal 22enne Bradley Barcola, mentre dall'altra parte gioca Ousmane Dembélé, con Gonçalo Ramos in mezzo. Una concorrenza forte, non sarà facile cambiare da subito le gerarchie di Luis Enrique, ma Kvaratskhelia arriva al PSG in un frangente che lo può aiutare da questo punto di vista: Barcola, che qualcuno aveva definito in passato come il nuovo Mbappé e che era partito a palla in questa stagione, sta vivendo un momento difficilissimo.

Bradley Barcola è al PSG dal 2023: è stato pagato 45 milioni al Lione

La crisi di Barcola: "Nella vita c'è altro oltre il calcio, sto cercando di tornare ai miei livelli"

L'ex calciatore del Lione mercoledì è tornato al gol dopo due mesi di digiuno nel facile match di Coppa di Francia vinto 4-2 contro l'Espaly, ma non nasconde il brutto momento che sta attraversando, anche fuori dal campo, proprio adesso che sta per arrivare un campione nel suo ruolo come il georgiano: "Sto cercando di rimettermi in gioco e di pensare al 100% al calcio. Ci sono momenti del genere – ha detto Barcola dopo la partita – Nella vita non possiamo stare bene, nella vita c'è altro oltre il calcio. Sto attraversando momenti un po' più difficili di altri, sto cercando di rimettermi in gioco, di pensare al calcio al 100% e di dare il massimo per tornare a quei livelli".