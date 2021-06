Un video su Tik Tok ha scatenato polemiche nei confronti di Dejan Kulusevski, calciatore della Juventus e della Svezia. Positivo al Covid in nazionale, sarà costretto a saltare la prima gara degli Europei contro la Spagna (lunedì 14 giugno) e la sua presenza – nonostante un carica virale molto bassa – resta a rischio anche per le prossime partite (Slovacchia, 18 giugno) e Polonia (23 giugno).

Il video su Tik Tok durante una festa privata

Nella clip che ha alimentato il chiacchiericcio sui social network si vede il giocatore che partecipa a una festa privata in un appartamento: non indossa la mascherina, all'interno della stanza ci sono altre persone (anche loro senza dispositivo di protezione), il party si svolge senza rispetto delle norme sul distanziamento e sulla prevenzione. Una situazione conviviale molto rilassata con gli altri ospiti intenti a bere e a mangiare. Cosa c'è di strano? Apparentemente nulla ma la notizia del contagio di Kulusevski a pochi giorni dall'inizio di Euro 2020 e dal match contro le Furie Rosse ha di fatto acceso polemiche per la poca cautela da parte del giocatore.

Il ct della Svezia, Andersson, lo difende

Il commissario tecnico della Svezia, Janne Andersson, è intervenuto per difendere il calciatore spiegando di aver parlato con lui e ricevuto una spiegazione plausibile su quanto accaduto. "Dejan – ha ammesso il selezionatore degli scandinavi in conferenza stampa – è stato invitato da sua sorella e suo cognato a una cena in un appartamento privato. Quando è arrivato, ha trovato anche alcuni dei suoi amici. Erano lì per fargli una sorpresa". Lo staff della nazionale s'è detto comunque fiducioso considerate le condizioni di Kulusesvki e valori al di sotto della soglia di preoccupazione. Lo stesso ct ha aggiunto: "Non verrà sostituito, al suo posto non chiameremo nessun altro in nazionale".