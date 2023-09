Krstovic a segno ancora, anche in Nazionale: il bomber prodigio del Lecce ha medie impressionanti Nikola Krstovic, attaccante classe 2000 acquistato dal Lecce sta sorprendendo tutti per continuità sotto porta: nelle ultime 6 gare tra club e Nazionale 3 assist e 5 gol. Di cui 2 nelle prime due gare in assoluto in Serie A.

A cura di Alessio Pediglieri

Nikola Krstovic è uno degli attaccanti del momento sia in Serie A ma anche sul fronte internazionale, andando ancora puntualmente a segno nella sfida valida per le qualificazioni europee del suo Montenegro, contro la Lituania. Un predestinato che è arrivato sottotraccia a Lecce quest'estate e che si sta prendendo la scena a suon di reti, con recenti percentuali da campione.

Due gare nel campionato italiano e altrettanti gol con la maglia del Lecce: così si è presentato alla Serie A Nikola Krstovic, attaccante montenegrino prelevato in estate da Pantaleo Corvino dal piccolo club slovacco Streda. Un giovane classe 2000, pagato nemmeno 4 milioni e che ha catalizzato l'attenzione generale mostrando alcun timore reverenziale per il salto di categoria e qualità. Un impatto importante che al Lecce ha regalato i primi sorrisi (pareggio con la Fiorentina e vittoria contro la Salernitana) e che ha visto Krstovic sempre nel tabellino marcatori.

Krstovic esulta con la maglia del Lecce: 2 gol in 2 gare (e soli 24 minuti in campo)

Un gioiellino che la società salentina ha pescato nel mare magnum degli attaccanti, tra nomi ben più papabili ma che nel rendimento e nella continuità nulla hanno di che vantarsi rispetto a quelli mostrati fino ad oggi dal ragazzo di Golubvci. In Nazionale, ad esempio, dove ha messo il proprio sigillo anche nel match di giovedì 7 settembre in Lituania aprendo le danze per il definitivo 2-2 del Montenegro in trasferta.

Su una gara impiantata sullo 0-0 è stato proprio l'attaccante del Lecce a ribadire la propria esemplare capacità sottoporta, concludendo di testa nel modo migliore una bella azione corale offensiva. Una rete che però è stata annullata dal VAR per fuorigioco iniziale. Poco male, perché per il bomber montenegrino al 78′ è arrivo un altro colpo a rete, questa volta regolare. Terzo gol consecutivo nelle ultime tre gare, il quinto nelle ultime 6 apparizioni tra Nazionale e club, conditi da ben tre assist. Se poi si prosegue a ritroso, difficile pensare ad una meteora o a un semplice periodo felice: i numeri di Krstovic sono sempre più convincenti.

In Nazionale ha faticato, con un solo gol e un assist in 9 partite, ma è da quest'estate che ha invertito il senso di marcia e iniziato a mostrare tutte le proprie qualità. Prima in Slovacchia: 4 gol e 5 assist nelle ultime 6 apparizioni, precedenti al passaggio in Italia al Lecce, intuizione benedetta anche da Vucinic, altra stella montenegrina oggi collaboratore in nazionale, che in Salento è venerato come un dio del calcio. E così, per Krstovic la situazione non cambia: come detto, 2 gol in due gare in A, 3 reti nelle ultime tre partite considerata la gara col Montenegro. Ora, la sfida più importante: dimostrare al mondo del calcio di non essere la classica meteora ma un bomber di qualità, pronto a stupire non solo Lecce o il Montenegro.