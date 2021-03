C'è una generazione di atleti che pensa tanto a ciò che accade al di fuori del proprio mondo. Tra questi c'è anche Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, che dall'Italia sta seguendo le vicende del suo Senegal che sta vivendo momenti molto complicati dopo l'arresto di Ousmane Sonko, il leader dell'opposizione. Quell'arresto ha scatenato la guerriglia. Migliaia di persone sono scese in piazza nelle città principali e da più parti c'è chi teme problemi ancora molto più grandi per quella nazione. Koulibaly, che è il capitano della nazionale ed è molto amato in patria, sui social ha fatto sentire la sua voce postando innanzitutto una stories su Instagram in cui ha chiesto di porre fine alle proteste e alle violenze. Ha scritto: "Stop alle violenze, i senegalesi sono per la pace", a corredo di un'immagine in cui si vede in bella evidenza la bandiera gialla, rossa e verde.

Il tweet di Koulibaly che chiede la pace in Senegal

Poi per far sentire ulteriormente la sua voce KK ha scritto anche un post su Twitter, ha chiesto la pace o meglio la fine degli scontri scrivendo: "Il Senegal è la pace. Il Senegal è la bellezza. Il Senegal è la Teranga. Il Senegal non è la violenza. Un popolo. Uno scopo. Una fede.".

Domenica scorsa Koulibaly ha disputato la 200a partita di Serie A con il Napoli, che rischia di perderlo a fine stagione. Il difensore che compirà 30 anni il prossimo 20 giugno è un obiettivo di mercato di due delle big del calcio mondiale e cioè il Bayern Monaco e il Liverpool, che lo segue da tempo e che vorrebbe formare una coppia superba con van Dijk, infortunatosi a ottobre e che sta mancando tantissimo ai Reds. L'ambiente partenopeo spera di non perderlo, Koulibaly ha mostrato un grande attaccamento al club, ma potrebbe essere sacrificato in caso di mancata qualificazione in Champions League.