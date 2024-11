Koopmeiners sofferente fin da subito dopo l’infortunio alla costola: non ha mai dormito a letto

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Teun Koopmeiners è finalmente tornato a disposizione di Thiago Motta e della Juventus dopo il brutto infortunio che l'ha tenuto fermo per quasi un mese. Il centrocampista bianconero aveva infatti rimediato una frattura leggermente scomposta di una costola nella gara di Champions vinta in casa dello Stoccarda. Uno scontro che è stato durissimo e che gli ha provocato un dolore talmente forte da togliergli il respiro. Un tipo di infortunio che non ha rimedi se non il riposo.

Koopmeiners ha dormito su una poltrona

Ma per Koopmeiners tornare alla normalità è stato quasi un incubo. Oltre ad aver saltato un tempo contro il Cagliari proprio a causa del forte dolore, l'olandese subito dopo ha provato davvero a fermarsi per consentire al trauma di dissolversi nel minor tempo possibile ma dormire era impossibile. A quanto pare, secondo quanto scrive Tuttosport, l'ex Atalanta non poteva nemmeno dormire disteso sul letto ma ha dovuto rimediare con una poltrona. Seduto lì ha potuto constatare i benefici di quella posizione che gli ha così consentito anche di riposare durante la notte.

L'olandese si era infortunato contro il Lipsia.

Una forza di volontà enorme da parte del calciatore che da quando è arrivato alla Juve si è prima dovuto rimettere in linea con la condizione fisica dei compagni e poi cercare di accelerare i tempi di recupero dopo questo guaio fisico. Il rientro in campo è poi arrivato gradualmente con la prova poi convincente mostrata anche contro l'Udinese nell'ultimo turno di campionato vinto dai bianconeri. Contro il Parma ha addirittura vestito un'armatura per proteggere il costato e in particolare la costa che si era incrinata.

Koopmeiners in campo con la Juventus.

Il ritorno in campo e la possibile titolarità in Champions

Thiago Motta ora ha finalmente ritrovato il suo jolly che già contro i friulani aveva sfiorato il gol dopo essere partito dal primo minuto. Adesso tornerà in campo in Champions Koopmeiners pronto a spingere la Juventus a cercare quella vittoria che dovrà cancellare lo stop casalingo contro lo Stoccarda. Contro il Lilla Koop si ricandida per il ruolo da leader dal primo minuto e va in cerca del primo gol nella sua avventura bianconera. Di certo questo sarebbe il modo migliore per mettersi definitivamente alle spalle infortuni e dolori.