Koopmeiners fa gol su schema da punizione: soltanto un giocatore della Juve s'accorge che è solo Solo un giocatore della Juve si è accorto che Koopmeiners era completamente senza marcatura in occasione dello schema su punizione che ha portato al gol del vantaggio l'Atalanta: si tratta di Milik.

A cura di Vito Lamorte

Solo un giocatore della Juventus si è accorto che Teun Koopmeiners era completamente senza marcatura in occasione della punizione che ha portato al gol del vantaggio l'Atalanta. Una disattenzione imperdonabile per una squadra sempre attenta sui calci da fermo come quella bianconera. L'unico ad accorgersi del giocatore avversario libero è Milik ma il suo avviso ai compagni è tardivo e non aiuterà a difendere la porta.

Scamacca ha fintato il tiro verso la porta e Pasalic con un tocco di sinistro dalla parte opposta dell'area ha servito il compagno, che di prima intenzione ha colpito e ha mandato il pallone alle spalle di Szczesny. Nessun calciatore della Juve ha preso l'olandese: erano quattro giocatori della Dea contro tre bianconeri, una situazione abbastanza insolita per una squadra che difende una punizione.

Iling, Bremer e Cambiaso tengono Scalvini, Hien e Djmsiti ma alle loro spalle c'è Koopmeiners tutto solo che fa un movimento incontro ‘a mezzaluna' e si prende lo spazio per colpire la palla nella maniera migliore possibile per poter fare gol.

L'unico calciatore della Juventus ad accorgersi di Koopmeiners solo in area di rigore è Arek Milik, che dalla barriera con il dito indica ai compagni che c'è un avversario completamente libero ma la sua indicazione è tardiva: Pasalic ha appena mandato la palla verso il compagno e la Dea sta per festeggiare il gol del vantaggio a Torino.

In conferenza stampa Allegri ha parlato così di questa situazione di gioco: "Siamo rimasti sorpresi, una situazione evitabile e su cui dobbiamo lavorare, come dobbiamo lavorare sul secondo gol".

Gasperini, invece, nel post-partita ha elogiato i suoi calciatori per la perfetta esecuzione dello schema su calcio da fermo: "Sono stati bravi, l'avevamo provata stamattina".

Un pareggio che serve a poco ad entrambe, anche se così la Juve conserva un buon vantaggio sulla quarta in classifica e veleggia tranquilla verso la prossima Champions League.