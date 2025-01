video suggerito

Kolo Muani alla Juve per giocare al posto di Vlahovic: l'indizio non passa inosservato Kolo Muani ha espresso la sua preferenza durante la prima intervista da giocatore della Juventus ufficiale. L'attaccante francese ha fatto sapere in quale ruolo d'attacco gli piacerebbe giocare: Vlahovic rischia.

A cura di Fabrizio Rinelli

Kolo Muani è diventato ufficialmente un nuovo giocatore della Juvenuts. L'attaccante francese è stato trasferito dal PSG ai bianconeri in prestito secco fino a giugno 2025. Un'operazione completata già una settimana fa ma definita solo oggi per via di un ostacolo burocratico trovato dal club parigino. Ora Thiago Motta avrà finalmente a disposizione il suo nuovo attaccante che nel frattempo si era già iniziato ad allenarsi con la squadra in attesa che il suo contratto venisse depositato in rete. Verosimilmente Muani sarà già a disposizione di Motta per Napoli.

Ma la grande curiosità è ora rappresentata dal ruolo in cui verrà impiegato il giocatore. L'argomento attaccanti è forte in queste ultime ore in casa Juventus dopo lo sfogo pubblico dello stesso Motta che al termine della partita di Champions contro il Brugge aveva chiesto ai suoi giocatori offensivi di fare molto di più. Tema caldo anche Vlahovic e le troppe panchine delle ultime partite. Del suo ruolo e di come Thiago Motta potrebbe impiegarlo ne ha parlato lo stesso Muani nel corso della sua prima intervista ai canali ufficiali della Juventus: "Preferisco lì…".

"Ho parlato a lungo con il mister – ha spiegato Kolo Muani quando gli è stato chiesto di Thiago Motta -. Mi ha spiegato nel dettaglio la sua filosofia di gioco". Proprio l'ex Bologna è stato fondamentale nella chiusura dell'affare: "Mi ha convinto lui a firmare con la Juventus". A questo punto all'attaccante francese viene chiesto in quale ruolo offensivo si esprima meglio. Il giocatore è molto professionale nella risposta ma poi si lascia andare: "Non ho preferenze, basta essere in campo, giocherò dove deciderà di schierami il mister".

Kolo Muani vuole giocare da centravanti alla Juventus

Poi però aggiunge: "Se devo scegliere dico da centravanti perché è il ruolo in cui posso esprimermi al meglio". Difficile pensare dunque che un giocatore preso in prestito fino a giugno possa essere impiegato in una posizione diversa da quella che preferisce. E per questo che ora più che mai la titolarità di Dusan Vlahovic vacilla ulteriormente. Non più soltanto per la presenza di Nico Gonzalez ma ora anche e soprattutto per quella di Kolo Muani arrivato nel mercato di riparazione proprio per porre fine alla sterlità bianconera in fase offensiva.