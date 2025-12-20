Calcio
Kolarov è una furia contro gli arbitri dopo il rigore revocato all’Inter in Supercoppa: “Siete scarsi”

Kolarov è una furia contro gli arbitri dopo il rigore revocato all’Inter in Supercoppa Italiana contro il Bologna: “Scarsi”.
A cura di Vito Lamorte
Aleksandar Kolarov è una furia contro gli arbitri dopo il rigore revocato all'Inter in Supercoppa Italiana: "Siete scarsi, p***o demonio, scarsi". Il vice allenatore dei nerazzurri non ha preso bene la decisione dell'arbitro Chiffi dopo la OFR del contrasto tra Bonny e Heggem nell'area del Bologna: il diretta aveva assegnato il rigore alla squadra di Cristian Chivu e poi

Un video ha mostrato la difficoltà di Kolarov di accettare le decisioni dei direttori di gara e le sue parole verso la tribuna sembrano rivolte non solo agli arbitri ma, allo stesso tempo, anche ai vertici della federazione.

L’Inter ha salutato la Supercoppa Italiana in semifinale, uscendo ai calci di rigore contro il Bologna. Nel corso del match l’arbitro ha assegnato un penalty netto ai rossoblù per un tocco di mano di Yann Aurel Bisseck e, allo stesso tempo, ha revocato correttamente un rigore inizialmente concesso ai nerazzurri per il contatto su Ange-Yoan Bonny.

Napoli-Bologna finale di Supercoppa italiana: Inter fuori ai rigori, lunedì sfida per il trofeo

Decisioni che non sono state digerite da Aleksandar Kolarov, membro dello staff di Cristian Chivu: un video ripreso dagli spalti mostra chiaramente la sua reazione, diventata rapidamente virale e oggetto di forti critiche. L'ex calciatore di Lazio, Roma e Inter, che attualmente è il vice di Chivu, ha esternato il suo dissenso per la decisione finale dell'arbitro Chiffi in maniera molto forte.

"Siete scarsi, p***o demonio, scarsi", queste le parole di Kolarov rivolte verso il campo e la tribuna dello stadio di Riyad che stanno facendo molto discutere.

