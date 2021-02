in foto: Soldado vs Koeman nelle immagini di Deportes Cuatro

Finale incandescente per la sfida tra il Granada e il Barcellona. Gol, emozioni, colpi di scena e polemiche a non finire nella sfida valida per i quarti di finale di Copa del Rey vinta dagli ospiti in rimonta con il risultato di 5-3 dopo i supplementari. Il bomber della formazione di casa Soldado, non ha gradito l'esultanza dell'allenatore avversario Koeman e gli ha riservato parole a dir poco forti.

A quasi 24 ore dalla sfida vinta dal Barcellona sul campo del Granada in Coppa, sono emersi retroscena su quanto accaduto nel finale di gara. Protagonisti Roberto Soldado e Ronald Koeman. L'attaccante di casa, autore del gol del momentaneo 2-0 e poi finito in panchina, non ha gradito l'esultanza del mister olandese dei catalani dopo la rete del definitivo 5-3. Dopo alcune scintille tra i componenti dei due staff tecnici, Soldado secondo quanto riportato da Deportes Cuatro, ha insultato il manager blaugrana: "Deficiente, deficiente, sei un clown ti manca l'umiltà". Parapiglia a distanza anche tra le due panchine con il direttore di gara che ha allontanato anche due collaboratori dei rispettivi mister.

Non è la prima volta che Soldado e Koeman entrano in rotta di collisione. Già in occasione del confronto di campionato di poche settimane fa, il 9 gennaio vinto dal Barcellona 4-0 in casa del Granada, l'attaccante protestò vivacemente contro il direttore di gara che annullò un gol per fuorigioco. Una situazione che fu bacchettata da Koeman che rimproverò l'avversario dalla panchina. I due iniziarono così un botta e risposta che andò avanti fino al fischio finale, con tanto di minacce di ritrovarsi negli spogliatoi. Ora la seconda puntata, con la sensazione che non sia l'ultima.