Klopp torna ad allenare: siederà sulla panchina del Borussia Dortmund, ma per una sola partita Le immagini di Klopp nel centro di allenamento del Borussia Dortmund sono diventate virali, ma il tedesco siederà in panchina solo per una partita: è stato scelto da Blaszczykowski e Piszczek. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

La divisa è la stessa di tanti anni fa, il piglio è quello che lo ha portato a vincere il campionato con il Borussia Dortmund per due anni consecutivi: Jurgen Klopp è tornato a dirigere un allenamento a pochi mesi di distanza dal suo addio al Liverpool ma la nuova esperienza come allenatore durerà pochissimo. Il tedesco siederà in panchina per una partita d'addio di due leggende del club che hanno scelto lui per guidare la squadra. Le immagini del suo ritorno hanno fatto immediatamente il giro del web, scaldando i tifosi che vorrebbero rivederlo immediatamente in azione.

Klopp in panchina per un giorno

Il tedesco si gode la sua pensione dorata, fatta di mare, sport, concerti e tutto ciò che non è riuscito a fare in tutti questi anni della sua carriera. L'idea di rimettersi in gioco per adesso non lo alletta e sta cercando di riprendere fiato dopo nove anni intensi trascorsi al Liverpool e durante ai quali ha vinto la prima storica Premier League per il club e una Champions League.

Per chiudere la sua estate però Klopp è tornato a dirigere un allenamento a distanza di tempo: ieri ha visitato il centro sportivo del Borussia Dortmund, interferendo con la seduta diretta da Nuri Sahin per la gioia di tutti. L'allenatore è tornato in Germania perché siederà in panchina in occasione della partita d'addio di Blaszczykowski e Piszczek, pilastri della squadra che ha allenato tra il 2008 e il 2015.

I big della partita d'addio

Klopp non sarà l'unico grande ritorno a Dortmund per questa occasione speciale. I due calciatori pronti al ritiro hanno invitato tanti vecchi amici, alcuni che approderanno direttamente dall'Italia: è il caso di Mats Hummels, nuovo difensore della Roma arrivato qualche giorno fa in città, ed Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, che comporranno la squadra di leggende del Borussia Dortmund che scenderà in campo per salutare i due campioni.