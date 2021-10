Klopp si toglie il cappello davanti a Ranieri, poi il Liverpool annichilisce il Watford Prima di Watford-Liverpool c’è stato un bell’omaggio di Jurgen Klopp a Claudio Ranieri. Il tecnico tedesco quando ha incontrato l’allenatore romano si è tolto il cappello. Sul campo però non c’è stata partita il Liverpool ha battuto 5-0 il Watford. Tripletta di Firmino, gol di Mané e prodezza di Salah.

A cura di Alessio Morra

Ritorno in Premier League da dimenticare per Claudio Ranieri. Il tecnico romano, che tra pochi giorni compirà 70 anni, sapeva benissimo che sarebbe stata durissima contro il Liverpool ma certo non pensava di subire una sonora sconfitta. I Reds si sono imposti per 5-0. Tripletta di Firmino, gol di Mané e Salah.

L'omaggio di Klopp a Ranieri prima di Watford-Liverpool

Dopo lo scambio di complimenti a distanza, Klopp e Ranieri si sono incontrati, si sono salutati cordialmente e il tecnico tedesco per mostrare tutto il suo rispetto per Sir Claudio si è tolto il cappellino, Ranieri, che torna in Premier per la quarta volta, ha sorriso e imitato il suo gesto. Rispetto vero, bravi. Sul campo non c'è stata storia. Il Liverpool ha vinto nettamente e il punteggio poteva essere ancora molto più pesante. La partita si sblocca subito. Da un rinvio dal fondo del portiere dei ‘Calabroni' arriva l'1-0 dei Reds che recuperano il pallone e con tre passaggi fanno gol, assist di Salah e gol di Mané. Prima della fine del primo giunge il raddoppio, che realizza Firmino, autore di un gol facilissimo.

Goleada del Liverpool, Watford ko 5-0

Nella ripresa il Watford crolla. Firmino sfrutta ancora un errore della difesa e porta il risultato sul 3-0, doppietta per lui. All'appello dei goleador mancava Mohamed Salah che con una giocata delle sue elude un avversario e con un tiro fantastico firma il poker. Il Watford prova a fare almeno un gol, ma è scollegato, reparti lunghi e difesa soprattutto in balia delle onde. Il quinto gol lo sfiorano prima Alexander-Arnold, poi Mané e Salah, lo trova nell'unico minuto di recupero Firmino che si porta il pallone a casa e fissa il punteggio sul 5-0. Il Liverpool passa al comando e mette pressione a Chelsea, Manchester United e Manchester City. Il Watford resta nei bassi fondi della Premier League, ma Ranieri ora avrà una settimana per aggiustare la squadra londinese, che pian piano troverà forma.