Claudio Ranieri torna in Premier League per la quarta volta, allenerà il Watford Il Watford ha esonerato l’allenatore spagnolo Xisco Munoz, che aveva conquistato 7 punti in 7 partite, e ha deciso di offrire la panchina a Claudio Ranieri. Il tecnico italiano sta per accettare e vivrà così la sua quarta avventura in Premier League. Ranieri ha allenato Chelsea e Fulham e ha soprattutto vinto il campionato con il Leicester.

A cura di Alessio Morra

Il Watford sta per ingaggiare Claudio Ranieri. Il club della famiglia Pozzo ha deciso di esonerare Xisco Munoz, dopo il ko con il Leeds, e contestualmente ha deciso di puntare su Claudio Ranieri, allenatore romano che si siederà per la quarta volta sulla panchina di una squadra della Premier League. Sir Claudio, che tra pochi giorni compirà 70 anni, ha guidato dal 2002 al 2004 il Chelsea e poi è stato soprattutto l'allenatore del Leicester, con cui incredibilmente ha vinto il titolo nel 2016, infine ha avuto una breve esperienza con il Fulham.

Questa mattina i ‘Calabroni' hanno esonerato Xisco Munoz, tecnico della promozione in Premier che è rimasto in sella per meno di un anno. Lo spagnolo paga la sconfitta con il Leeds e in particolare il 14° posto in classifica, il bilancio stagionale in campionato è di due vittorie, un pari e quattro sconfitte. Il Watford ha l'obiettivo della salvezza, ma vuole vivere un'annata tranquilla e per questo ha deciso di cambiare e ha puntato su un allenatore esperto, che come riferisce ‘Sky Sports UK' sarà con ogni probabilità Claudio Ranieri, pronto a imbarcarsi per Londra e per firmare il contratto con il club che gioca a Vicarage Road. Questo l'asciutto comunicato del Watford: "Il Consiglio ritiene che le recenti prestazioni indichino una forte tendenza negativa in un momento in cui la coesione della squadra dovrebbe migliorare visibilmente".

Era rimasto a spasso dopo l'addio alla Sampdoria Ranieri che non poteva non trovare velocemente una panchina, con il Watford riassaporerà un ambiente che conosce molto bene e che ama, ma quello inglese è anche un ambiente che apprezza tantissimo Sir Claudio, che cercherà di ottenere la salvezza con i londinesi e proverà anche magari a togliersi delle soddisfazioni in FA Cup.