video suggerito

Klopp legge una lettera e non riesce a non piangere: c’è una storia più grande del calcio La lettera di una donna a Jurgen Klopp lo fa crollare in lacrime: “Ci hai insegnato il significato di credere. Credere che se lotti abbastanza duramente, puoi farcela. Puoi riprenderti dai momenti più difficili, dall’impossibile”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Liverpool è ormai il passato per Jurgen Klopp, che domenica scorsa si è seduto per l'ultima volta sulla panchina dei Reds in una partita ufficiale, la vittoria per 2-0 sul Wolverhampton. È stata l'ennesima occasione per il popolo di Anfield per far arrivare il suo amore al 56enne tedesco, che lascia il Merseyside dopo nove anni colmi di sentimenti e trofei, in primis la Premier (2020) e la Champions League (2019). Un amore che è tracimato anche nelle moltissime lettere, talune accompagnati da regali, che sono arrivate nella sede del Liverpool per essere recapitate a lui. "Leggendone una sono scoppiato a piangere – aveva detto nella conferenza di vigilia del match contro i Wolves – Erano le storie dietro cosa ha significato per le persone e cosa abbiamo fatto in questi nove anni e come è cambiata la loro vita in questi nove anni".

Jurgen Klopp il giorno del suo addio al Liverpool ad Anfield

Il Liverpool ha poi pubblicato sui propri social il video della lettera in questione, un filmato commovente che racconta la storia di una tifosa dei Reds, di come abbia superato un momento difficilissimo della sua vita anche grazie a Klopp, che non è riuscito a trattenere le lacrime dopo aver letto quelle parole.

Molly Gardner soffriva di pancreatite e ha dovuto sottoporsi a terapia intensiva: "È stato il periodo più spaventoso della mia vita, pensavo che sarei morta – ha scritto la donna nella lettera – Dopo sei mesi di battaglia, ora sono orgogliosa di dire che sono a casa e la mia riabilitazione è iniziata e sono in grado di tornare ad Anfield. Questa non è una storia strappalacrime, ma un messaggio importante per dire che il calcio è una piccola parte della vita. Parte dell'eredità che lascerai va oltre il semplice calcio. Ci hai insegnato il significato di credere. Credere che se lotti abbastanza duramente, puoi farcela. Puoi riprenderti dai momenti più difficili, dall'impossibile".

Leggi anche Il Manchester City fa la storia, ma 4 calciatori non avranno la medaglia della Premier pur avendo giocato

"Questo è quello che hai dato a me, Jurgen, e a migliaia di altri: il desiderio di credere e combattere. Con brave persone al nostro fianco, possiamo sempre vincere. Alla fine della tempesta c'è un cielo d'oro, grazie più di quanto tu possa mai immaginare", è stata la conclusione della lettera, che cita una frase di ‘Youll' never walk alone', il meraviglioso inno del Liverpool.

Impossibile per Klopp restare indifferenti, il tedesco si è lasciato andare alle lacrime, asciugandosi poi gli occhi. "Grazie mille o più volte e soprattutto dal profondo del mio cuore per il tempo che avete dedicato a scrivere queste cose – dice poi il tedesco, visibilmente toccato dall'onda di amore sprigionata da tutte quelle lettere – Non vi dimenticherò mai, tutti voi, siete davvero speciali. Cosa sai veramente delle persone prima di incontrarle? Non lo so. È immaginazione, aspettativa. A volte ci deludiamo a vicenda per come siamo realmente. Voi non mi avete mai deluso. Siete persone speciali. Grazie mille. Sono davvero orgoglioso di far parte di questa famiglia".