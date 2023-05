Klopp impazzisce di gioia, ma esultando si fa male: il suo infortunio chiude Liverpool-Tottenham Il Liverpool ha battuto il Tottenham 4-3, con gol decisivo in pieno recupero. Jurgen Klopp gioendo per il successo si è infortunato. Le immagini dell’infortunio hanno fatto il giro del mondo.

A cura di Alessio Morra

Ogni tifoso vorrebbe gioire per una vittoria come quella che ha ottenuto il Liverpool con il Tottenham. Quella gioia in prima persona l'ha vissuta naturalmente Jurgen Klopp che dopo aver visto Diogo Jota realizzare il gol del 4-3 è corso all'impazzata verso i suoi calciatori ma facendolo ha riportato un infortunio muscolare. Una scena incredibile, che ha reso ancora più leggendaria la sfida di Anfield.

Il Tottenham ha iniziato il match malissimo, ed è stato travolto, esattamente com'era accaduto la settimana precedente a Newcastle. In panchina però stavolta c'è Ryan Mason, il terzo allenatore stagionale. Contro i bianconeri dopo 21 minuti gli Spurs erano sotto di 5 gol. Stavolta al 15′ il punteggio era 3-0 per il Liverpool. Curtis Jones firma il primo gol dopo 3 minuti, al 5′ c'è il raddoppio di Luis Diaz. Poi su rigore c'è il tris di Salah, che stavolta dal dischetto non sbaglia.

La partita sembrava chiusa. Ma il Tottenham non molla, accorcia con il solito gran gol di Harry Kane a fine primo tempo, al 77′ segna con Son e soprattutto al 93′ firma il 3-3 con Richarlison, che dopo il gol esulta in modo rabbioso. La sua è stata un'annata difficilissima, Conte aveva usato parole dure per lui. Il ‘castello' del Liverpool sembrava crollato. Pareva l'ennesima delusione di una stagione stranissima. E con quel gol pure il quinto posto era sfumato.

Ma il calcio è strano, nessuna partita è mai chiusa, e soprattutto la magia di Anfield c'è ed è bella forte. Lucas Moura commette un errore clamoroso, sbaglia un passaggio e nemmeno quaranta secondi dopo il 3-3 arriva il gol di Diogo Jota, che riceve entra in area e con un diagonale perfetto insacca: 4-3. Gioia infinita. Il popolo Reds impazzisce di gioia. Sarà il gol vittoria. Beffa infinita per il Tottenham, che ora mette a rischio anche Europa e Conference League (al netto del sesto posto).

Klopp che ha un modo splendido di vivere il calcio quando vede il pallone finire in rete inizia a correre, vorrebbe galoppare per festeggiare con i suoi calciatori, ma mentre le telecamere lo inquadrano è costretto a fermarsi. Perché sente tirare dietro la gamba. Klopp si tocca d'istinto. Probabilmente ha subito uno stiramento. E i postumi si vedono subito, e pure quando a fine partita va a stringere la mano a Ryan Mason a fine partita. Al netto del dolore che avrà provato, quel piccolo infortunio ha reso ancora molto più bello questo epico successo del Liverpool.