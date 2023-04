5-0 dopo 21 minuti, Tottenham travolto dal Newcastle: severissima lezione per gli Spurs Il Tottenham si giocava un posto in Champions con il Newcastle, ma è stato travolto dalla squadra di Howe che ha realizzato 5 gol in 21 minuti. Stellini è nella bufera per una serie di scelte.

A cura di Alessio Morra

Cinque gol subiti in ventuno minuti! Era una sfida Champions. È diventata una sfida senza appello in men che non si dica. Il Newcastle ha travolto il Tottenham. L'ombra di Conte aleggia sempre più, tanto quanto le sue parole. Il suo ex vice Stellini con alcune mosse scriteriate non ha fatto altro che agevolare i bianconeri, che hanno realizzato un autentico show e hanno forse già adesso messo le mani su una storica qualificazione alla Champions League.

Per il Tottenham era forse l'ultima chiamata. Bisogna provare a vincere contro il Newcastle che è una squadra di livello, ha un grande allenatore e soprattutto è in una forma strepitosa. Il risultato al termine del primo tempo o meglio già dopo ventuno minuti era clamoroso. Un'autentica manita. 5-0 per le ‘gazze' che hanno fatto man bassa degli Spurs, che sono andati incontro a una delle prestazioni peggiori della loro storia in Premier League.

Due squadre ha due velocità. Stellini schiera come terzini Perisic e Porro, il controllo del centrocampo è tutto del Newcastle. I tanti attaccanti del Tottenham sono praticamente isolati. L'avvio è pessimo per i londinesi, favoloso per i padroni di casa che segnano gol a pioggia, che cade amaramente, anche in modo reale, sul capo di Kane e compagni.

Murphy segna dopo meno di due minuti. Il calciatore bianconero è bravo a fiondarsi su un pallone respinto male da Lloris. Al sesto c'è già il raddoppio. Joelinton è autore di un gol pregevole. Il brasiliano salta avversari come birilli e dribbla pure il portiere francese, che dorme quando Murphy al nono calcia da lontanissimo e trova il jolly. 9 minuti ed è 3-0! Già così, marcava malissimo.

Il Newcastle naturalmente continua a spingere e al 19′ fa poker con Isak, che tra le larghissime maglie della difesa del Tottenham si infila e con un diagonale insacca. Spurs totalmente in bambola. Bianconeri caricati dal risultato e dal caldo tifo di St. James's Park che vanno a realizzare al 21′ il gol del 5-0, che firma ancora Isak. Poco dopo Stellini effettua la prima sostituzione, cambia modulo e prova a limitare i danni. Ma il dado è stato già tratto. 5-0 dopo ventuno minuti è più di una sentenza.