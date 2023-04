Liverpool-Tottenham è una splendida follia: decide Diogo Jota al 94′, ma non doveva essere in campo Incredibile sfida ad Anfield con il Liverpool in vantaggio 3-0 dopo soli 15 minuti. Poi, il ritorno prepotente del Tottenham che pareggia con Richarlison al 93′. Ma al 94′ è Diogo Jota a decidere il match, anche se qualche istante prima doveva essere espulso.

A cura di Alessio Pediglieri

Una partita pazzesca ad Anfield è andata in scena tra Liverpool e Tottenham in una sfida che aveva il gust particolare anche di uno spareggio per la Zona Champions di Premier League. E lo spettacolo non è mancato, tra gol, rimonte folli, polemiche e un finale che nessuno si sarebbe mai aspettato. Il successo è andato ai reds di Klopp (che si è anche infortunato nei festeggiamenti), ma solo al 94′ dopo che erano in vantaggio 3-0 già al 15′ del primo tempo.

Tre gol in quindici minuti e gara in ghiaccio per il dramma Spurs: così si era presentata la partita del Tottenham ad Anfield dove è capitolato per ben tre volte lasciando spazio per la gloria ai reds di Klopp. Al 3′ è Jones a trovare subito la porta, poi imitato da Diaz al 5′ e quindi da Salah per il tris al 15′. Un avvio shock, che ha messo in ginocchio i londinesi subito tagliati fuori dalla gara. Almeno nel tabellino, perché in campo si è visto poi un esito tutt'altro che scontato.

La bravura del Tottenham è stata quella di provarci e crederci fino alla fine. Lo squillo lo ha suonato il solito Kane a fine primo tempo per il 3-1 dell'intervallo ma è stata la ripresa e, soprattutto, il finale convulso a regalare uno spettacolo che nessuno si sarebbe mai aspettato. Perché gli Spurs sono riusciti nell'epica impresa di rimontare il Liverpool. Quando al 66′ Son ha ridotto ulteriormente le distanze, sul 3-2, Mason ha messo mano alla squadra rivoluzionandola con mosse a dir poco perfette. Tra queste, l'inserimento di un Richarlison che è entrato subito nelle corde del match: il brasiliano ha fatto il suo ingresso all'84' e nove minuti più tardi ha trovato la via del clamoroso 3-3.

In un Anfield ammutolita, Richarlison si è perso nei festeggiamenti, tra danze e gesti provocatori. Ma non c'è stato nemmeno il tempo di capire cosa stesse succedendo che solo sessanta secondi più tardi è stato il Liverpool a fare la festa finale. Grazie a Diogo Jota che al 94′ ha approfittato di uno svarione difensivo per il definitivo 4-3.

A quel punto è finito il match, lo stadio è diventato una bolgia con Jurgen Klopp che si è infortunato nei festeggiamenti, mentre gli Spurs hanno dovuto subire un'atroce beffa dopo una clamorosa impresa, solo sfiorata.

Non sono mancate nemmeno le polemiche perché il gol decisivo è arrivato da Diogo Jota entrato al 64′ e che qualche minuto prima della rete del definitivo 4-3, all'81' si era reso protagonista di un fallo killer con la gamba a martello in pieno volto di Skipp: tutti hanno gridato al cartellino rosso, ma il giocatore del Liverpool (appena entrato) ha preso solo il giallo, che gli ha permesso di continuare. E di diventare l'uomo partita col gol decisivo nel finale.