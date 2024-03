Klopp ha rivelato cosa farà dopo aver salutato il Liverpool: l’indizio chiaro sul suo futuro Con il sorriso sulle labbra, tra una battuta e l’altra, Klopp ha lasciato un importante indizio su cosa farà dopo aver chiuso la sua avventura con il Liverpool. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Jurgen Klopp sta vivendo la sua lunghissima last dance con il Liverpool. L'allenatore ha annunciato che lascerà la squadra alla fine della stagione, una notizia che ha completamente lasciato di sasso i suoi tifosi che mai si aspettavano una svolta simile: da nove anni il tedesco è il pilastro dei Reds, ha vinto tutto assieme al suo gruppo e potrebbe chiudere in bellezza il suo ciclo portando a casa altri tre trofei oltre alla Carabao Cup. E nell'ultima conferenza stampa ha dato qualche piccolo indizio sul suo futuro.

Gli inglesi hanno dominato contro lo Sparta Praga nell'andata degli ottavi di finale di Europa League, una competizione che puntano a vincere per coronare questa stagione. In campo non c'è stata storia e il Liverpool si è confermata ancora una volta come la squadra da battere, nonostante diverse assenze all'interno della rosa e qualche big che non ha ancora ripreso pienamente la sua forma fisica.

Come sempre c'è tanta curiosità attorno al futuro di Klopp, allenatore conteso dalle squadre di mezza Europa e anche dalla nazionale tedesca per il continuo del cammini dopo gli Europei casalinghi. Non si sa ancora quale sarà la sua prossima avventura, ma di certo il tedesco ha confermato subito che non tornerà più in Premier League, dove il suo nome è ormai legato a quello del Liverpool. In conferenza stampa ha lasciato qualche traccia da seguire per capire cosa farà una volta lasciato Anfield.

L'occasione è stata la domanda di un giornalista, curioso di sapere quale giocatore dello Sparta Praga avrebbe portato con lui in maglia rossa. L'allenatore ha deciso di rispondere con tanta ironia, sorridendo prima di rivelare cosa ha davvero intenzione di fare: "Quali giocatori dello Sparta Praga porterei al Liverpool? Ma io vado in pensione… dove me li porto, in vacanza?".

Tutta la sala stampa è scoppiata in una risata, ma tra le righe Klopp ha detto chiaramente qual è il suo intento: il tedesco ha voglia di ritirarsi dalle scene per un po', prendersi un periodo di pausa dopo un ciclo lunghissimo e vincente che lo ha portato di diritto nel circolo dei migliori allenatori in Europa.