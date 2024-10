video suggerito

Grealish scommette con Alexander-Arnold durante Finlandia-Inghilterra: "Se lo fai ti do 500 sterline" Jack Grealish ha rivelato di aver scommesso con Alexander-Arnold durante Finlandia-Inghilterra di Nations League. Una sfida scherzosa prima che il terzino del Liverpool segnasse il calcio di punizione: "Ora gli devo 500 sterline".

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Inghilterra si riscatta subito in Nations League battendo la Finlandia in trasferta con il punteggio di 3-1. Gli inglesi di Carsley non si fanno sorprendere questa volta e riescono a portare a casa una vittoria che vuol dire tanto soprattutto dal punto di vista del morale. Grealish sblocca il risultato nel primo tempo, poi ci pensa Alexander-Arnold a raddoppiare su punizione, Rice realizza il terzo gol. Negli ultimi minuti la formazione di Kanerva trova la rete del 3-1 finale con Hoskonen. Gli inglesi ora sono a 9 punti nel gruppo 2 di Lega B, ma davanti però resta la Grecia.

Una partita che è stata caratterizzata anche da un episodio piuttosto particolare che riguarda proprio il terzino del Liverpool e Grealish. Trent Alexander-Arnold infatti si è resto protagonista di un calcio di punizione a dir poco perfetto che però è stato oggetto di scommessa da parte del fantasista del Manchester City. A rivelarlo dopo la partita è stato lo stesso Grealish che ha spiegato nell'intervista post gara: "Ho detto ‘se lo fai ti do 500 sterline' e lui l'ha semplicemente buttato lì. Quindi ora gli devo qualcosa", ha detto Grealish a ITV.

L'esultanza dell'Inghilterra dopo il gol di Alexander-Arnold.

Un'autentica scommessa dal vivo giocata dal calciatore del Manchester City con Alexander-Arnold che ha accettato ben volentieri la sfida mettendo tutta la sua abilità nel riuscire a realizzare quella punizione che si è infilata all'incrocio dei pali. Sintomo comunque di un clima assolutamente sereno nello spogliatoio nonostante l'ultimo ko con la Grecia. Grealish nello specifico, escluso quest'estate dalla squadra inglese per gli Europei 2024 da Gareth Southgate, ha vissuto una rinascita sotto la guida dell'allenatore ad interim Lee Carsley.

Il nuovo ruolo di Grealish nell'Inghilterra di Carsley

Dopo essere stato protagonista della vittoria dell'Inghilterra contro la Repubblica d'Irlanda il mese scorso, quando era schierato in un ruolo centrale, Grealish è tornato ad agire da ala a Helsinki e ha segnato il suo ritorno aprendo le marcature. "A tratti è stato difficile nel primo tempo, ma penso che poi abbiamo dominato la partita" ha detto poi il calciatore a fine partita spiegando come sia stato a dir poco importante ritrovare fiducia in se stesso dopo quella clamorosa esclusione dagli ultimi Europei con l'Inghilterra.