Klopp come Allegri, la sconfitta fa uscire fuori la supponenza: "Domanda stupida". E se ne va Uno Jurgen Klopp molto frustrato ha reagito in maniera scomposta all'intervista televisiva dopo la dolorosa sconfitta del suo Liverpool in FA Cup contro il Manchester United. Proprio come faceva Allegri negli stessi momenti, il tedesco ha detto che le domande fattegli erano "stupide". Poi se n'è andato stizzito.

A cura di Paolo Fiorenza

Quando vinci tanto e sei abituato ai complimenti oppure ad essere comunque trattato coi guanti di velluto se le cose vanno male (in Italia, meno all'estero), può succedere che se il trattamento di riguardo viene meno si possa offrire un volto diverso da quello sorridente da ‘grande comunicatore' che abitualmente si sfoggia davanti alle TV. Per una curiosa coincidenza, negli stessi momenti in cui Massimiliano Allegri reagiva in maniera scomposta e boriosa alle legittime domande che gli venivano fatte dallo studio di Sky, chiedendone di riceverne di "più intelligenti", a distanza di migliaia di chilometri da Torino anche Jurgen Klopp mostrava il suo volto peggiore mollando il suo intervistatore dopo avergli detto che aveva fatto "una domanda stupida".

Jurgen Klopp abbandona col volto torvo l'intervista con la TV norvegese dopo Mancheester United-Liverpool

Se Allegri non è riuscito a reggere la pressione delle richieste di spiegazioni dopo l'ennesimo risultato deludente della sua Juventus, il pareggio casalingo col Genoa che ha portato ad appena 7 i punti conquistati nelle ultime 8 partite, Klopp aveva l'umore nerissimo per la clamorosa sconfitta in FA Cup contro il Manchester United, arrivata nel recupero del secondo tempo supplementare con un gol in contropiede dell'ex enfant prodige atalantino Amad Diallo. Un 4-3 devastante che Oltremanica è stato definito un match da mettere in una teca e conservare per i posteri, tanto è stato bello e incerto nel suo alternarsi di emozioni.

Il Liverpool è stato avanti 2-1 e poi ancora 3-2 nei supplementari, prima che le reti di Rashford al 112′ e di Diallo al 121′ ribaltassero l'esito della gara, qualificando i Red Devils alla semifinale di Coppa d'Inghilterra in gara secca in casa del Coventry, contro cui saranno nettamente favoriti (dall'altra parte si affronteranno Manchester City e Chelsea). Un Klopp palesemente frustrato si è presentato dopo la partita ai microfoni, dando una versione di sé molto deludente durante l'intervista con la Tv norvegese ‘V sport', in cui a suo dire gli era stata posta "una domanda stupida".

Il giornalista scandinavo ha chiesto al 56enne tecnico tedesco: "Normalmente l'intensità è il nome del tuo gioco. Allora come mai è diventato così difficile nei tempi supplementari?". Il tecnico del Liverpool ha risposto che era una domanda "stupida", prima di partire con un discorso sulle tante partite giocate. Poi, dopo qualche attimo d'imbarazzo, il giornalista ha provato a fare un'altra domanda ma Klopp lo ha interrotto dicendo: "Dai, evidentemente non sei in gran forma". A quel punto il tedesco se n'è andato, non dando ai suoi interlocutori – anche in studio – tempo e modo di intervenire.

Un comportamento che è stato censurato dagli appassionati sui social: è facile fare il simpatico e mostrare la dentatura sorridente quando le cose vanno bene, la vera grandezza è trattare vittoria e sconfitta – che sono due impostori, come scrisse mirabilmente Kipling – allo stesso modo.