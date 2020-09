Kingsley Coman è decisamente un vincente. Il trionfo del Bayern Monaco in Supercoppa contro il Siviglia ha permesso all'esterno offensivo francese, assente in quanto in isolamento dopo essere stato a contatto con un positivo, di mettere in bacheca il 20° titolo della sua carriera. Un palmares impressionante soprattutto se si considera che l'ex Juventus ha solo 24 anni. Il francese sembra destinato ad una carriera da record.

La vittoria ai supplementari grazie alle parate di Neuer e al gol decisivo di Javi Martinez contro il Siviglia, ha regalato al Bayern la Supercoppa europea. Un titolo festeggiato anche dal grande assente Kingsley Coman costretto alla quarantena dopo essere stato a contatto con un soggetto positivo al Covid. Il classe 1996 era stato il grande protagonista della finale di Champions League, segnando il gol decisivo per battere la squadra in cui è cresciuto, ovvero il Paris Saint Germain. I due titoli continentali hanno impreziosito ulteriormente la bacheca del ragazzo transalpino che a 24 anni è uno dei calciatori più vincenti del mondo.

Quanti trofei ha vinto Kingsley Coman in carriera con Psg, Juventus e Bayern

Kingsley Coman ha vinto complessivamente in carriera 20 titoli con le squadre di club. Dopo i 4 trofei con il Paris Saint Germain, sono arrivati i 3 nella sua unica annata italiana con la maglia della Juventus nel 2014/2015, ovvero lo Scudetto, la Coppa Italia e la Supercoppa (con la Champions League sfiorata, a causa della sconfitta in finale contro il Barcellona). In Germania, Coman è letteralmente esploso facendo incetta di trofei, ben 13 con la ciliegina dell'ultimo triplete. Numeri alla mano Coman ha tutte le carte in regola per impreziosire il suo score e avvicinarsi al record del calciatore più vincente della storia, ovvero il brasiliano Dani Alves che ha raggiunto quota 43 titoli.

Tutti i trofei vinti in carriera da Kingsley Coman

2 Campionati francesi (2012-2013, 2013-2014), 1 Supercoppa francese (2013), 1 Coppa di Lega francese (2013)

1 Campionato italiano (2014/2015), 1 Coppa Italia (2014/2015), 1 Supercoppa italiana (2015)

5 Campionati tedeschi (2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020), 3 Coppe di Germania (2015-2016, 2018-2019, 2019-2020), 3 Supercoppe di Germania (2016, 2017, 2018), 1 Champions League (2019/2020), 1 Supercoppa UEFA (2020)