Kings League Italia al via, problemi di segnale durante la partita d'esordio: non si vede nulla Non parte benissimo la Kings League Italia: in occasione della partita d'esordio problemi di segnale: non si vede nulla.

A cura di Vito Lamorte

Non parte benissimo la Kings League Italia. In occasione della partita d'esordio problemi di segnale sul canale ufficiale di Youtube della competizione: non si vede praticamente nulla e si sente solo la voce del telecronista. Qualche problema anche sul canale Youtube di Sky ma subito la situazione si è risolta.

La prima sfida del torneo italiano sta vedendo impegnati Black Lotus e Punchers, ma fin dalla presentazione del match erano evidenti i problemi nella visione di quanto stava accadendo alla Fonzies Arena. Con qualche minuto di ritardo, le cose si sono risolte anche sul canale ufficiale della Kings e già dal secondo match le cose sono andate meglio.

Il primo gol della Kings League Italia lo segna un portiere

La prima partita ha visto i Punchers battere i Black Lotus per 5-4 e il primo gol della Kings League Italia lo segna un portiere: è Simone Peqini, estremo difensore dei Black Lotus, che batte il suo collega Ermanno Fumagalli, ex calciatore professionista; con un tiro di destro sul primo palo da distanza ravvicinata.

Nella fase due contro due (un giocatore di movimento più un portiere), Peqini è stato bravo ad approfittare dello spazio che gli ha concesso il calciatore avversario e, dopo una lunga conduzione, ha calciato forte sul primo palo. Questo, però, non è bastato per evitare la sconfitta alla sua squadra, che ha dovuto cedere il passo a Punchers dopo un match ad alta intensità e ricco di colpi di scena.

Il programma della prima giornata della Kings League

Lunedì 3 febbraio 2025 è la data della prima giornata della Kings League Italia: ad aprire le danze alle ore 17 sono stati Black Lotus-Punchers, con il risultato finale di 5-4; alle 18 si sfideranno Underdogs-Circus. Alle ore 19 Boomers-Gear7, alle ore 20 Alpak-Zeta, alle 21 Stallions-Caesar e alle 22 Zebras-TRM ore 22