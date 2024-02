Kiko Casilla scappa prima di firmare con il Lecco: passa la notte in aeroporto e torna la Spagna Kiko Casilla doveva essere ‘il colpo’ di mercato del Lecco, ma l’ex Real Madrid è scappato la notte prima della firma sul contratto. Il DG Maiolo: “Si aspettava il Bernabeu, ha fatto tutto lui”. Una storia davvero singolare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Kiko Casilla scherza con Marco Asensio durante un allenamento al Real Madrid.

Kiko Casilla doveva essere il colpo di mercato del Lecco ma il portiere 37enne ex Real Madrid è scappato prima di firmare il contratto. L'ex estremo difensore della Casa Blanca è corso all’aeroporto di Orio al Serio di Bergamo, meno di 24 ore dopo essere atterrato in Italia, per tornare in Spagna senza dare nessuna spiegazione al club con cui si era accordato.

Cosa è successo? Il club lombardo aveva scelto Casilla per dare esperienza ad una rosa che sta lottando per salvarsi in Serie B ma poche ore dopo essere arrivato nel nostro paese ha cambiato idea: l'ex numero uno di Espanyol, Leeds United, Eche e Getafe è svincolato da diversi mesi e aveva trovato l'accordo con il Lecco fino a fine stagione.

Casilla con la maglia dell'Espanyol, sullo sfondo Ronaldo e Bale.

Kiko Casilla arriva in Italia nel pomeriggio di mercoledì scorso (21 febbraio): il giorno dopo svolge le visite mediche di rito al Polimed Santa Caterina, si allena con i nuovi compagni e manca solo l’ufficialità del suo approdo al Lecco. Nelle ore successive emergono i primi dubbi: sembra che il club lombardo volesse aspettare fino a lunedì (26) per valutare le condizioni fisiche ma nella serata di giovedì il portiere spagnolo ha chiamato un taxi e ha lasciato la stanza dell’hotel dove alloggiava. L'ex portiere del Real Madrid ha passato la notte all'aeroporto di Bergamo e il mattino seguente ha preso il primo volo per la Spagna. Il motivo di questa decisione, però, non è ancora chiaro.

Sul caso Kiko Casilla il Direttore Generale bluceleste Angelo Maiolo, ospite della trasmissione ‘Unica Calcio Lecco', si è espresso così: "Ha fatto tutto lui. Ha chiesto di allenarsi con la squadra e mentre scendeva in campo ha fatto questioni sui palloni. Siamo rimasti sorpresi, erano i palloni ufficiali della B. Dopo essersi allenato, ci ha dato appuntamento al giorno dopo per la firma. Invece a mezzanotte è andato via senza preavviso, sono rimasto veramente sorpreso dal comportamento del ragazzo. Non sappiamo il motivo della sua scelta, l’unica cosa che ho notato è che guardava in modo strano gli spogliatoi e lo stadio, sembrava si aspettasse qualcosa di più. Però onestamente di Bernabeu ce n’è uno. Se uno vuole giocare a Lecco si deve accontentare di quello che c’è".

Kiko Casilla con la maglia del Leeds United.

Kiko Casilla è cresciuto nel Real Madrid, dalle giovanili fino alla prima squadra: con i Blancos ha vinto una Liga, una Supercoppa di Spagna, 3 Champions League, 3 Mondiali per club e 2 Supercoppe Europee.