Kevin Keegan ha il cancro, l’annuncio della famiglia: “Non forniremo ulteriori aggiornamenti”

Kevin Keegan, che è uno dei più grandi calciatori della storia dell’Inghilterra, ha scoperto di avere il cancro. La famiglia ha diffuso la notizia.

Una brutta notizia colpisce il calcio inglese, ma in generale il calcio mondiale. Perché è stato annunciato che Kevin Keegan, ex straordinario calciatore inglese, vincitore anche del Pallone d'Oro, ha il cancro. Keegan nei giorni scorsi è stato ricoverato in ospedale a causa di dolori addominali e dopo aver effettuato degli accertamenti ha scoperto di aver un brutto male. La famiglia con una nota scrive che non verranno date altre notizie sullo stato di salute di KK: "Durante questa fase così delicata della degenza, la famiglia chiede il rispetto della privacy. Non verranno forniti ulteriori aggiornamenti".

Il comunicato della famiglia di Kevin Keegan

La famiglia Keegan tramite il Newcastle, del quale è stato simbolo (è stato calciatore e allenatore), ha rilasciato una nota: "Kevin Keegan è stato recentemente ricoverato in ospedale per ulteriori accertamenti su persistenti sintomi addominali. Questi accertamenti hanno evidenziato una diagnosi di cancro, per il quale Kevin sarà sottoposto a trattamento. Kevin è grato all'équipe medica per l'intervento e le cure costanti. In questo momento difficile, la famiglia chiede il rispetto della privacy e non rilascerà ulteriori commenti".

Il Newcastle ha pubblicato anche un post per sostenere Keegan, così come hanno fatto anche diverse altre squadre del calcio inglese: "Il nostro ex giocatore e allenatore Kevin Keegan sarà sottoposto a delle cure in seguito alla diagnosi di cancro, dopo essere stato ricoverato in ospedale per ulteriori accertamenti su persistenti sintomi addominali persistenti. King Kev. Saremo con te in ogni fase del percorso. Speriamo in una completa e rapida guarigione".

La straordinaria carriera di Keegan

Giocatore che esaltava le folle, numeri d'alta scuola per KK, che sul finire degli anni '70 faceva la differenza in Europa. Nel 1978 e nel 1979 si aggiudicò il Pallone d'Oro, e basta questo per definirlo. Ha legato la sua carriera a Liverpool e Amburgo, con cui in totale ha vinto 10 trofei, inclusi una Coppa dei Campioni e due volte la Coppa Uefa. Poi è stato allenatore e lo è stato del Newcastle, con cui ha chiuso la carriera da calciatore, che ha guidato a più riprese e che riportò negli anni '90 in Premier League e addirittura a un certo periodo di lottare con il Manchester United. È stato pure allenatore di Fulham, Manchester City e nazionale inglese.