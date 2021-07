Lionel Messi è diventato lo svincolato di lusso più chiacchierato del mondo del calcio. Nelle ultime ore, da ogni parte del mondo, non si fa altro che parlare della situazione contrattuale dell'attaccante argentino impegnato in questo momento con la propria nazionale in Copa America. Laporta, presidente del Barcellona, ha sempre ribadito con forza come la permanenza della Pulce fosse una priorità per il club catalano. Le parti si aggiorneranno tra qualche settimana. Nel frattempo però le cifre dell'ultimo contratto rinnovato da Messi con il Barcellona a novembre del 2017 fanno discutere anche nel mondo del NBA.

Alcuni giocatori della maggiore lega professionistica di basket al mondo, che vanta atleti con ingaggi stellari, ha reagito con sorpresa e incredulità ad alcuni tweet che riportavano le cifre del contratto dell'argentino. Kevin Durant, stella dei Brooklyn Nets, ha commentato come "Insane", ovvero "folle", lo stipendio percepito da Messi negli ultimi quattro anni: 674 milioni di dollari incassati negli ultimi 4 anni . "Devo mettere i miei figli nel calcio hahahah" ha commentato invece Isaiah Thomas, ex giocatore dei Washington Wizards dopo l'ultima avventura nei New Orleans Pelicans. Messi al Barcellona ha guadagnato in carriera, dal proprio club, più di LeBron James e Tom Brady messi insieme.

L'incredulità nei commenti da parte di giocatori come Kevin Durant, ha comunque sorpreso. La stella dei Nets infatti è al settimo posto come giocatore più pagato del campionato NBA americano. Durant guadagna 40 milioni di dollari, fino ad arrivare ai 42 della stagione 2022-2023. Ma non è tutto.

Tra sponsor e stipendio, Durant è il terzo giocatore NBA più pagato dopo LeBron James e Stephen Curry. Il fuoriclasse di Brooklyn infatti ha percepito un totale di ben 74 milioni di dollari in questo 2021 (contro i 103,2 dello stesso LeBron). Cifre da considerarsi comunque stratosferiche che tra il calcio e l'NBA non sembrano essere poi così diverse tra loro.