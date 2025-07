Kessié alla Fiorentina, è l’obiettivo di Pioli per rinforzare il centrocampo: piace anche alla Juve

Franck Kessié è il calciatore che Stefano Pioli vorrebbe alla Fiorentina per rinforzare il centrocampo. Da diverse settimane si parla di un colpo in mediana per la Viola e il giocatore ivoriano sarebbe il preferito del neo tecnico gigliato, che lo ha avuto alle sue dipendenze al Milan. Il Presidente, così veniva chiamato nel periodo in rossonero, è stato accostato anche alla Juventus nei giorni scorsi.

La difficoltà principale potrebbe essere la fattibilità economica dell'operazione con l'Al-Ahli, visto che Kessié ha un altro anno di contratto in Arabia Saudita e le cifre non sono esattamente le stesse che girano dalle nostre parti. Il nome, però, fa capire l'idea che ha il club gigliato per il centrocampo: esperienza e peso tecnico per fare il salto di qualità in mezzo al campo.

La Fiorentina sta lavorando sul mercato per regalare a Stefano Pioli un nome importante per il centrocampo: l'obiettivo principale, secondo quanto riporta Sky Sport, è Franck Kessié. Il club viola sta valutando la fattibilità dell'operazione con l'Al-Ahli.

In contemporanea la Viola sta sondando Sohm del Parma ma le richieste del club emiliano vengono considerate troppo alte. La priorità della Fiorentina resta Kessié e nei prossimi giorni ci saranno nuovi contatti per verificare se esistono margini per una trattativa con l’Al-Ahli.

Una situazione importante da valutare è l'ingaggio dell'ex Milan, che con con l'Al-Ahli guadagna una cifra vicina ai 18 milioni di euro e, naturalmente, si tratta di una cifra che la Fiorentina non può garantirgli.

Kessié-Juve, l'idea di Comolli: Nico Gonzalez nell'operazione

La Juventus ha sondato il terreno per Franck Kessié e l’idea di Comolli era quella di intavolare un doppia trattativa con l’Al-Ahli inserendo Nico Gonzalez. Per la Vecchia Signora il discorso sull'ingaggio sarebbe lo stesso della Fiorentina, ma in Italia nessuno potrebbe permettersi di dare un ingaggio del genere ad un calciatore.