Kelly fuori durante gli allenamenti della Juve, ma non è infortunato: cos'è successo al difensore Lloyd Kelly è stato l'ultimo acquisto della Juventus durante il calciomercato di gennaio. Il difensore ormai ex Newcastle è però rimasto fuori durante gli allenamenti di oggi alla Continassa.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Juventus ha messo a segno una campagna acquisti importante tra la sessione di calciomercato estiva e quella invernale. L'ultimo arrivo in ordine di tempo è stato quello di Lloyd Kelly, difensore preso dal Newcastle a fronte di una spesa pari a 3 milioni per il prestito e 14 milioni per l'obbligo di riscatto. Nelle ultime ore di mercato, nella giornata di ieri, c'erano stati dei rallentamenti circa il suo tesseramento. In quanto extracomunitario, Kelly doveva ottenere il visto per il permesso di lavoro in Italia. Poi tutto si è sbloccato.

L'ufficialità da parte della Juventus ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai tifosi che però questa mattina non hanno potuto vedere il difensore all'opera in campo alla Continassa. La squadra di Thiago Motta si è allenata in vista della partita di venerdì contro il Como con tanto di sostenitori sugli spalti. La sorpresa però è stata rappresentata proprio dall'assenza di Kelly il quale è rimasto seduto su una delle panchina del campo d'allenamento al fianco di Giuntoli. Per lui nessun impedimento fisico ma era fuori solo per un problema burocratico.

Il difensore inglese è rimasto a bordocampo per tutta la seduta ad osservare i compagni da vicino. I problemi che gli hanno negato di potersi allenare con i suoi nuovi compagni nella giornata di oggi però saranno risolti nel giro delle prossime ore tant'è che Kelly sarà già al lavoro domani in vista dei nuovi allenamenti della squadra bianconera. Nessun pericolo per i sostenitori della Vecchia Signora che non vedono l'oro di vedere all'opera il nuovo acquisto che insieme a Renato Veiga e Alberto Costa ha dato vita praticamente a un nuovo reparto arretrato.

Kelly potrà essere già convocato da Motta in vista di Juventus-Como

Gli infortuni di Bremer, Cabal e Kalulu hanno costretto Giuntoli ad intervenire in maniera massiccia sul mercato. Come centrali difensivi era infatti rimasto il solo Gatti. Thiago Motta potrà quindi contare su una nuova difesa e anche sull'ultimo arrivato Kelly che potrà garantire la sua presenza per Como-Juventus. Thiago Motta potrà tranquillamente convocare il giocatore che potrebbe anche essere una sorpresa nell'undici titolare dopo l'esordio di Renato Veiga contro l'Empoli il quale è stato in grado di impressionare subito il popolo bianconero.