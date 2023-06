Kean e Tonali tra i 28 convocati per lo stage pre-Europeo Under 21: la lista del CT Nicolato Il CT dell’Under 21, Paolo Nicolato, ha diramato la lista dei 28 per il raduno di cinque giorni a Tirrenia prima delle convocazioni ufficiali per l’Europeo.

A cura di Vito Lamorte

L'Under 21 parteciperà alla fase finale dell'Europeo di categoria che può valere l'accesso ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Gli Azzurrini prenderanno prima parte ad uno stage da mercoledì 7 a lunedì 12 giugno e poi verrà ufficializzata la lista dei 23 convocati per il torneo continental martedì 13.

L'avvicinamento inizierà al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia per i 28 ragazzi chiamati dal CT Paolo Nicolato in vista della 24esima edizione alla si giocherà dal 21 giugno all'8 luglio in Romania e Georgia.

Tornano con l'Under 21 per Sandro Tonali e Moise Kean mentre c'è la prima chiamata per il centrocampista dell'Empoli Jacopo Fazzini. Grande attenzione anche per Cambiaghi, Zanoli, Bove, Ricci, Rovella, Colombo e Miretti che sono stati utilizzati con continuità in questa stagione dei loro rispettivi club in Serie A e possono portare un po' della loro esperienza al gruppo.

La lista dei 28 convocati per lo stage pre-Europeo U21

Queste le scelte del CT Nicolato.

Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Alessandro Sorrentino (Monza), Stefano Turati (Frosinone)

Difensori: Andrea Cambiaso (Bologna), Giorgio Cittadini (Modena), Matteo Lovato (Salernitana), Caleb Okoli (Atalanta), Fabiano Parisi (Empoli), Niccolò Pierozzi (Reggina), Lorenzo Pirola (Salernitana), Giacomo Quagliata (Cremonese), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Iyenoma Udogie (Udinese), Alessandro Zanoli (Sampdoria);

Centrocampisti: Edoardo Bove (Roma), Giovanni Fabbian (Reggina), Jacopo Fazzini (Empoli), Fabio Miretti (Juventus), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Monza), Sandro Tonali (Milan);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Empoli), Matteo Cancellieri (Lazio), Lorenzo Colombo (Lecce), Moise Bioty Kean (Juventus), Samuele Mulattieri (Frosinone), Gaetano Pio Oristanio (Volendam), Pietro Pellegri (Torino).