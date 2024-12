video suggerito

Kean applaudito dai tifosi della Juventus per il suo gesto istintivo dopo avergli fatto gol L’attaccante della Fiorentina al 38′ del primo tempo ha segnato contro la Juventus. Kean dopo aver realizzato il gol non ha esultato, i tifosi bianconeri hanno apprezzato quel gesto e lo hanno applaudito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

72 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un professionista è un professionista. E il gol dell'ex fa parte della storia del calcio. Moise Kean ora gioca per la Fiorentina, sta segnando a raffica e al 38′ del match contro la Juventus ha siglato il gol del momentaneo 1-1. Colpo di testa vincente e Di Gregorio battuto. Dopo il pari non ha esultato, il passato non si dimentica – dodici anni in bianconero tra giovanili e prima squadra. Nessuna esultanza dopo aver segnato il gol del pari sotto la curva. I tifosi juventini hanno apprezzato il gesto di quel ragazzo che ha amato tanto i colori bianconeri e per quella non esultanza hanno deciso di regalargli un bell'applauso. Qualcosa di unico, di bellissimo.

Il gol di Kean alla Juve e gli applausi dei tifosi bianconeri per la non esultanza

Kean alla Fiorentina si è riscoperto un grande bomber: quello con la Juventus è stato l'undicesimo del campionato, meglio di lui solo Retegui e Thuram (uno in più). Gol in serie e anche contro la Juve ha timbrato il cartellino. Un gol da bomber d'area di rigore. Cross di Adli, Kalulu si muove male, lui colpisce e insacca: è 1-1. Perfetto. Segna, ma non esulta. Il suo è un gesto istintivo. Si mette le mani al petto, come volesse chiedere scusa ai tifosi, che vedono, capiscono e gli regalano un applauso meraviglioso. Un vero momento di sport.

Dodici anni con la Juve per Moise Kean

Moise Kean è classe 2000, nel 2010, quando aveva dieci anni è entrato nel settore giovanile della Juventus e nel 2017 ha esordito in prima squadra, con tre partite giocate è diventato campione d'Italia, poi un anno in prestito e un altro scudetto, prima di una serie di avventure all'estero. Poi tre anni in fila con Allegri. Dodici anni totali con titoli gioie, soddisfazioni e delusioni, zero gol lo scorso anno.

Leggi anche Il gesto di Iemmello dopo Cosenza-Catanzaro: scende dal pullman e col megafono parla ai tifosi