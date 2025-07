Karius sbaglia i tempi dell’uscita e spalanca la porta all’attaccante: l’errore è inspiegabile

Loris Karius protagonista in negativo dell'amichevole che lo Schalke 04 ha perso per 4-2 contro il Siviglia. Il portiere tedesco è stato autore di un'uscita surreale che ha spalancato la porta all'avversario ma l'attaccante del club spagnolo è riuscito a fare anche peggio, sbagliando a porta vuota sia il tiro che il cross per il compagno.

A Gelsenkirchen la partita di pre-season è terminata 2-4 in favore degli spagnoli allenati da Matias Almeyda ma a farsi notare è stato il portiere dei tedeschi, che ha sbagliato clamorosamente i tempi dell'uscita ma per sua fortuna Idumbo ha messo il pallone fuori a porta vuota.

Karius sbaglia i tempi dell'uscita e spalanca la porta all'attaccante

Loris Karius torna a far parlare di sé. Il portiere tedesco, dallo scorso anno allo Schalke 04, è stato autore di un'uscita surreale nell'amichevole contro il Siviglia che ha spalancato la porta all'avversario ma l'attaccante del club spagnolo è riuscito a fare anche peggio dell'estremo difensore avversario, sbagliando a porta vuota sia il tiro che il cross per il compagno.

I suoi errori nella finale di Champions League del 2018 con il Liverpool hanno marchiato la sua carriera e c'è stato un momento che lo stesso calciatore ha ammesso di essere vicino al ritiro. Dopo diversi prestiti tra Turchia, Germania e Inghilterra Karius era finito nell'elenco degli svincolati e il suo nome era stato accostato a diverse squadre italiane ma non si è concretizzato nulla. A gennaio è ripartito da Gelsenkirchen e ha ritrovato la voglia di stare sul campo che sembrava perduta.

Il Siviglia si è imposto alla Veltins Arena grazie ad una doppietta di Akor Adams e ai gol di Iheanacho e Marcao: è la prima vittoria estiva per la squadra di Matías Almeyda. Per i tedeschi le reti sono state realizzate da Moussa Sylla e Mauro Zalazar.