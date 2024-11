video suggerito

Kante aiuta a ripulire il campo dopo la partita: il pubblico impazzisce per il suo gesto

A cura di Ada Cotugno

N'golo Kante non è lo stereotipo del classico giocatore e anche in Arabia Saudita resta fedele a sé stesso, alla sua umiltà e alla grande semplicità che lo hanno reso uno dei giocatori più amati. Mai una parola fuori posto, sempre con il sorriso sulle labbra e pronto ad aiutare chiunque, anche dopo aver affrontato le fatiche di una partita.

L'ultimo gesto della sua lunga lista è avvenuto subito dopo la gara dell'Al-Ittihad, quando tutti gli altri giocatori avevano già lasciato in campo per rientrare negli spogliatoi. Il centrocampista è rimasto lì fermo per dare una mano: i tifosi avevano gettato sul prato decine di bandiere e il francese le ha raccolte una a una per dare una mano a chi si occupa della manutenzione.

L'applauso del pubblico per il gesto di Kante

Il compito era molto semplice, ma l'ex Chelsea è stato l'unico fra tutti i giocatori a restare in campo per dare una mano. Non si è voltato e subito dopo la partita si è impegnato per lasciare tutto così come lo aveva trovato. Dopo la gara i tifosi dagli spalti avevano lanciato bandiere gialle e nere verso i giocatori, inondando il prato con i colori sociali della squadra.

Lo spettacolo è stato piacevole, ma alla fine nessuno si è fermato a raccogliere i drappi che erano stati lanciati. Nessuno, tranne Kante che prima di rientrare negli spogliatoi li ha presi uno per uno radunandoli a bordocampo, dove era più facile metterli da parte in poco tempo.

Un gesto di grande semplicità che ha scatenato tutto l'affetto da parte dei tifosi dell'Al-Ittihad: mentre il francese ripuliva il campo, tutto il suo pubblico si è alzato in piedi ad applaudire come si vede dai video diffusi sui social, stupiti da un comportamento così normale ma di grande impatto.