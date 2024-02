Kane umiliato dalla stampa tedesca, lo puniscono con il voto più basso: “È completamente spento” La partita contro la Lazio in Champions è stata completamente da dimenticare per Kane: per la stampa tedesca è il peggiore in campo di tutto il Bayern Monaco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

La partita di Harry Kane contro la Lazio in Champions League è stata disastrosa: il Bayern Monaco ha perso per 1-0, scatenando un'enorme scia di polemiche in Germania che hanno travolto non solo l'allenatore Thomas Tuchel (ora a rischio esonero), ma anche tutti i giocatori a partire proprio dall'ex attaccante del Tottenham.

La stampa tedesca non è stata generosa con nessun giocatore nelle pagelle del giorno dopo, ma con l'inglese è stata particolarmente pesante. In particolare la Bild lo ha punito assegnandogli il voto più basso: il quotidiano classifica i calciatori con voti da 1 a 6, dove quest'ultimo rappresenta il punteggio più basso possibile.

Un particolare sistema di votazione (completamente diverso rispetto a quello italiano) dove Kane ne è uscito con un 6. Soltanto Upamecano (che ha causato il calcio di rigore ed è stato espulso) ha preso un voto così basso come il suo. L'inglese è stato protagonista di una partita pessima: in 90 minuti è riuscito a fare soltanto 4 tiri e nessuno di questi ha trovato lo specchio della porta. Un controsenso per uno dei bomber più letali in Europa che all'Olimpico è stato praticamente un fantasma.

Anche nel giudizio la Bild non ha risparmiato critiche amare, soprattutto perché i primi minuti della partita promettevano bene: "Ha sprecato una mega occasione dopo sette minuti, ma poi non è riuscito a connettersi con i tentativi offensivi del Bayern". Anche se la mazzata finale è arrivata sull'analisi del secondo tempo contro la Lazio che ha segnato il punto più basso della sua esperienza al Bayern Monaco: "Nel secondo tempo si è completamente spento".

Anche Kane è entrato nell'occhio del ciclone dopo la brutta sconfitta che, oltre a complicare il cammino dei bavaresi in Champions League, ha sollevato grandi polemiche anche su questa stagione che potrebbe concludersi senza un trofeo per la prima volta da moltissimo tempo.