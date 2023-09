Kane beffato da una regola fiscale della Bundesliga: segna 3 gol, non valgono una tripletta La curiosa prescrizione non è una novità, qualche anno fa vi restò impigliato anche Erling Haaland quando giocava nel Borussia Dortmund. Ecco perché in Germania segnare 3 gol in una partita non basta per avere una tripletta “impeccabile”.

Harry Kane ottiene dall’arbitro il pallone del match per i 3 gol segnati contro il Bochum.

Harry Kane alla fine è riuscito a farsi consegnare il pallone del match dall'arbitro, Robert Hartmann. Ha segnato tre gol nella sfida di campionato contro il Bochum, che il Bayern Monaco ha vinto con un risultato scoppiettante (7-0), ma tecnicamente non gli valgono una tripletta a differenza di quanto sarebbe accaduto in Premier League. Sembra un paradosso, eppure è così: almeno ufficialmente non sono conteggiati come dettaglio statistico che rende "impeccabile" la prodezza ma portano comunque a 7 il numero dei centri su 5 incontri disputati.

Un regola molto fiscale della Bundesliga gli impedisce di fregiarsi di questo piccolo record personale nonostante la sequenza di marcature avvenga in una stessa partita. Per conteggiare quello che in gergo è conosciuto come hat-trick occorre dell'altro, almeno nel campionato tedesco dove la definizione di una prodezza del genere – che è manna dal cielo e orgoglio per gli attaccanti – è scandita da fattori differenti.

L’attaccante inglese ha messo a segno 7 gol in 5 match coi bavaresi in campionato.

L'analisi delle azioni e delle reti aiuta a orientarsi e a spiegare perché in Germania adottano parametri diversi. A sbloccare il risultato è stato Choupo-Moting, poco dopo è arrivato il raddoppio dell'ex punta del Tottenham (primo gol della gara). Matthijs de Ligt e Leroy Sane hanno calato il poker prima dell'intervallo. Gara già in ghiaccio, la seconda parte è stata giocata sul velluto dai bavaresi che hanno dilagato. Kane è autore del 5-0 (su rigore) e del 6-0 portando così a 3 il numero dei centri complessivi, tra una sua rete e l'altra c'è gloria anche Mathys Tel.

L’ex Tottenham è la punta che i bavaresi cercavano per vincere tutto.

La descrizione delle marcature chiarisce qual è la norma che rende un po' più difficile il compito dei bomber che vogliono fregiarsi di una tripletta: in Germania non è sufficiente segnare tre gol, consecutivamente e nello stesso tempo di gioco. È fondamentale anche che nessun altro compagno di squadra segni e spezzi la serie. L'inglese ha messo il proprio nome in calce al tabellino in un tempo e poi nell'altro, oltre a vedere interrotta la sequenza dal guizzo di Tel. Kane, invece, era abituato ad altro.

Questa prescrizione molto restrittiva s'è rivelata una sorta di trappola anche per un altro calciatore che di gol ne realizza a raffica e fa da precedente rispetto alla situazione analoga in cui s'è trovato Kane. Si tratta di Erling Haaland: il bomber norvegese, oggi al Manchester City, incappò nella norma quando indossava la maglia del Borussia Dortmund. Al debutto in Bundesliga segnò 3 gol nel 5-3 contro l'Augsburg nel gennaio 2020, ma non gli vennero riconosciuti come una tripletta "classica" perché tra la prima e la seconda rete ci fu la marcatura di Jadon Sancho.