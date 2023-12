Kane a Monaco vivrà in una lussuosa villa: con vasche idromassaggio e spa fu anche usata per un film Harry Kane dopo aver lasciato l’hotel in cui ha vissuto per i primi 4 mesi al Bayern Monaco, ora ha finalmente trovato casa. Andrà a vivere in una lussuosa villa usata in passata anche come set cinematografico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Foto Talksport

Dopo mesi di ricerche Harry Kane ha finalmente una casa. Arrivato al Bayern Monaco la scorsa estate per 100 milioni di euro dal Tottenham, l'attaccante inglese ha vissuto un periodo di ambientamento in Germania vivendo da solo in un hotel di lusso. Ha vissuto in una suite, da 11mila e 500 euro a notte, per circa 4 mesi con una spesa totale intorno agli 1,5 milioni di euro. Una volta lasciato il Vier Jahreszeiten Kempinski Hotel, Kane ora potrà finalmente vivere in una casa vera. Una villa di lusso per intenderci, non un'abitazione normale.

Secondo la Bild, Kane ha infatti trovato una super casa in un sobborgo meridionale di Monaco (a 15 km da Säbener Straße). Un autentico gioiello dal design lineare e ricca di dettagli che però nasconde un passato importante. Secondo il podcast della BILD “Bayern Insider”, uno dei suoi precedenti inquilini era l'ex difensore Lucas Hernández (finito al PSG). Il francese da 80 milioni di dollari era noto nel Bayern per le sue feste a volte sfrenate. Prima di allora, lì viveva anche la leggenda del Bayern Mehmet Scholl. Ma soprattutto in quella casa fu girato anche un film.

L'interno della casa di Kane dalla commedia del 2014.

Il produttore cinematografico, Matthias Schweighöfer ha infatti girato il suo successo cinematografico “Father Joys” proprio nella moderna megavilla in cui adesso andrà a vivere Kane. Uno scenario importante, quello scelto dal regista dato che la villa ha tutte le caratteristiche per poter essere davvero considerata a dir poco lussuosa. Kane andrà a viverci insieme a tutta la sua famiglia dato che inizialmente sua moglie non poteva seguirlo in Germania per via dell'ultima gravidanza.

Kane durante l'esultanza per i gol al Borussia Dortmund.

La villa di Kane è dunque da considerare un autentico gioiello. Oltre alla terrazza XXL con vista sul verde, la villa offre anche una vasca idromassaggio, una bellissima area benessere e, soprattutto, spazio sufficiente per i suoi tanti palloni da collezione. All'interno si stanno effettuando gli ultimi lavori prima di lasciare spazio alla famiglia Kane. Attesi infatti sua moglie Katie e i loro quattro figli Ivy Jane, Vivienne Jane, Louis Harry e Henry Edward. Dovrebbero esserci stanze sufficienti anche per il fratello Charlie, la madre Kim, il padre Pat e le due tate.