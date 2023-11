Harry Kane a Monaco vive in un albergo di lusso da tre mesi: il conto è diventato allucinante Harry Kane da quasi tre mesi vive in Germania e da quando è arrivato a Monaco vive in albergo. Il calciatore del Bayern dorme in una suite da 11 mila euro a notte e ha sborsato già oltre un milione di euro.

A cura di Alessio Morra

Harry Kane in Bundesliga sta spadroneggiando. Che fosse forte lo sapevano tutti, ma in quella macchina quasi perfetta che è il Bayern Monaco l'inglese sta segnando a raffica, come mai aveva fatto (ed è tutto dire, considerata la sua prolificità). Due triplette nelle ultime due partite lo hanno eletto re dei bomber dei cinque principali campionati europei. Ma la copertina il bomber se la prende pure per quanto sta spendendo per la suite che lo ospita a Monaco. Il conto è salatissimo. Fin qui ha sborsato già un milione di euro a uno degli alberghi più belli della Baviera.

La tripletta al Darmstadt è passata quasi sotto silenzio, la partita era finita 8-0 e Kane aveva segnato addirittura da centrocampo. La tripletta successiva è stata fragorosa. Perché il Bayern ha battuto 4-0 il Borussia, lo ha fatto a domicilio e a Dortmund il bomber ne ha segnati altri tre. Il bilancio è di 15 gol in 10 partite di Bundesliga (e di 17 in 14 complessivi). In poco tempo ha conquistato tutti, ma ora Kane finisce in prima pagina per le enormi spese per il lussuoso hotel in cui vive in Germania.

Kane, che ha moglie e quattro figli, non è ancora riuscito a trovare un'abitazione che soddisfi i requisiti che lui e la sua dolce metà cercano e quindi da quando è sbarcato in Baviera vive al Vier Jahreszeiten Kempinski Hotel di Monaco. Il Sun riferisce che per vivere lì l'inglese spende una cifra blu. Perché la sua suite costa 11.500 euro a notte. E considerando che da agosto è un calciatore del Bayern è facile fare il calcolo e sommando si arriva fino a oltre un milione di euro spesi. Una cifra enorme, ma che chiaramente è più che accessibile per l'ex Tottenham che guadagna circa 20 milioni a stagione.

L'albergo dista circa venti minuti dal campo d'allenamento del Bayern e offre anche un servizio di maggiordomo e una sfilza di esperienza d'elite. Kane vive nell'ala storica dell'hotel. La sua stanza sarebbe ovviamente all'estrema avanguardia e avrebbe due bagni in marmo di Carrara.

Una casa pare la stia cercando, ma gli impegni non mancano. Si gioca ogni tre giorni e non bisogna distrarsi e faticare troppo. La fonte del ‘Sun' ha fatto sapere che il calciatore è alla ricerca di una casa, ma per il momento non avendola trovata continua a vivere in albergo.

Kane sembrava aver trovato una mega villa da 80.000 euro al mese nella zona di Grunwald, definita la ‘Beverly Hills della Baviera‘. Una magione, più che una casa. Considerate le otto camere da letto, la piscina interna, quella esterna, la spa e un cinema. Ma per ora l'acquisto non è stato formalizzato.