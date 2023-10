Harry Kane ha segnato tirando da centrocampo: con il Bayern il gol più bello della sua carriera Una magia pura quella di Harry Kane che ha visto fuori dai pali il portiere del Darmstadt che ha beffato con un pallonetto calciato dalla metà campo del Bayern Monaco.

A cura di Alessio Morra

Bayern Monaco-Darmstadt non sembrava destinata a passare della storia della Bundesliga, e invece una pagina della lunga storia del campionato tedesco se la prende. Intanto per i tre cartellini rossi nel primo tempo, ma poi soprattutto per il gol di Harry Kane, che ha segnato calciando dalla propria metà campo.

Il divario tra le due squadre è notevole. Ma quando al 4′ è stato espulso Kimmich forse qualche dubbio è venuto ai bavaresi, che però prima dell'intervallo non erano in vantaggio di gol, ma di uomini. Perché nel Darmstadt sono stati espulsi due calciatori: Gjasula e Maglica. Nella ripresa non c'è stata storia e l'aver giocato in 9 è diventato mortificante per il Darmstadt che di gol ne ha incassati addirittura 8.

Harry Kane apre le danze al 51′ e in venticinque minuti di gol il Bayern ne segna ben 7! Doppiette di Sané e Musiala. Gol di Muller e altro gol dell'inglese che al 69′ in una azione di ripartenza ha visto il portiere avversario fuori dai pali e ha deciso di calciare verso la porta avversaria. Doveva decidere, doveva fare tutto in un attimo, ha deciso, ha tirato e ha centrato l'obiettivo.

Il gol più bello della sua meravigliosa carriera arriva quando Kane vede il pallone, calciato nella metà campo del Bayern, finire nella rete di un portiere totalmente sconsolato. Una magia che fa impazzire l'Allianz e fa sorridere i calciatori di Tuchel, che poco dopo vedono l'ex Tottenham realizzare la tripletta personale e il gol dell'8-0.

Con 12 gol segnati in 9 partite, Kane si conferma bomber di livelli (14 le reti complessive con il Bayern). Ma l'inglese non è il capocannoniere della Bundesliga. Davanti a lui c'è l'attaccante dello Stoccarda Guirassy, il guineano è a quota 14.