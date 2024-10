video suggerito

Kalulu è rimasto spiazzato dalla domanda di un giornalista: “Forse tu lo avevi dimenticato” Una grande partita di Champions League per Kalulu che davanti ai microfoni resta interdetto per una domanda sul suo nuovo percorso alla Juve: “Io sono sempre sicuro delle mie qualità” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Pierre Kalulu è stato tra i migliori in campo nell‘incredibile vittoria della Juventus in casa del Lipsia nell'ultima giornata della Champions League. Fino all'ultimo secondo è stato impeccabile in difesa per proteggere la rimonta, confermandosi come uno dei migliori trasferimenti dei bianconeri nell'ultima sessione di mercato. Qualcuno comincia già a fare i conti per il riscatto dal Milan, visto il suo impatto straordinario sulla squadra.

Dopo la vittoria dei bianconeri il difensore è stato intervistato dai microfoni di Amazon Prime ma una domanda in particolare lo ha lasciato spiazzato: il giornalista stava facendo una considerazione sulla sua partita e su quanto sia stato importante per la Juve, ma il francese è rimasto per un attimo interdetto e con un mezzo sorriso ha deciso di rispondere a tono.

Il siparietto di Kalulu con il giornalista

Impossibile non complimentarsi con lui per la partita vista contro il Lipsia e, più in generale, per ciò che sta facendo con la Juventus dopo essere rimasto in ombra per alcuni mesi al Milan. Nella nuova realtà Kalulu si è calato alla perfezione e ha saputo dare il suo contributo anche nei momenti più difficile, proprio come accaduto ieri in Germania. Per questo, al momento dell'intervista il giornalista ha provato a fare con lui una considerazione sulla sua rinascita: "Ci eravamo un po' dimenticati di te, invece sei ancora un grande giocatore".

Leggi anche Adani mostra la distanza siderale tra Allegri e Thiago Motta facendo una domanda ai tifosi della Juve

Parole che hanno lasciato Kalulu spiazzato: nell'estratto dell'intervista si vede il giocatore che ascolta attentamente la domanda, forse un po' piccato per la disamina, ma poi con il sorriso decide di rispondere sfoderando tutta la sua grande sicurezza (e probabilmente togliendosi qualche sassolino dalla scarpa): "Forse te lo avevi dimenticato. Io sono sempre sicuro delle mie qualità. Ci sono sempre alti e bassi e bisogna lavorare per avere tanti alti. In queste partite devi essere attento e crederci".

Una risposta che mette in chiaro quello che sarà l'andamento della stagione: alla Juve il difensore ha ritrovato la determinazione che forse gli era mancata nell'ultimo periodo e ha saputo ritagliarsi un ruolo importantissimo nella difesa di Thiago Motta che adesso non può più fare a meno di lui.