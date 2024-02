Juventus-Udinese dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Juve-Udinese è il posticipo del lunedì che chiude la 24a giornata di Serie A. Diretta TV e streaming su Sky e DAZN, le ultime sulle formazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Juventus-Udinese è il posticipo del lunedì che chiude la 24a giornata di Serie A. Fischio d'inizio oggi lunedì 12 febbraio alle 20:45 all'Allianz Stadium di Torino con diretta TV e streaming su Sky e DAZN. La squadra di Allegri vuole ritrovare la vittoria dopo la sconfitta nello scontro diretto contro l'Inter, per riprendere il suo cammino di alta classifica. Non bisognerà sottovalutare l'Udinese a caccia di punti salvezza dopo il pareggio interno contro il Monza.

Le probabili formazioni di Juventus-Udinese. Allegri ha ritrovato Chiesa che partirà dalla panchina, ma perde per squalifica Danilo e l'acciaccato Vlahovic. In campo Milik davanti con Yildiz sempre più titolare. Nell'Udinese priva di Pereyra toccherà a Lucca fare reparto con Thauvin davanti.

Partita : Juventus-Udinese

: Juventus-Udinese Orario: 20:45

20:45 Dove: Allianz Stadium (Torino)

Allianz Stadium (Torino) Quando: lunedì 12 febbraio

lunedì 12 febbraio Diretta TV : DAZN, Sky

: DAZN, Sky Diretta streaming: DAZN, Sky GO

DAZN, Sky GO Competizione: 24a giornata di Serie A

Dove vedere Juventus-Udinese in diretta TV

Dove vedere Juventus-Udinese in diretta TV? La partita valida per il monday night sarà trasmessa in TV sia su DAZN o su Smart TV o sfruttando appositi dispositivi su TV tradizionali, che su Sky. Gli abbonati ad entrambe le piattaforme dunque potranno vedere la partita in diretta a partire dalle 20:45.

Juventus-Udinese, dove vederla in streaming

Juventus-Udinese si potrà vedere anche in diretta streaming su dispositivi portatili come smartphone, tablet e fissi. Potranno sfruttare questa possibilità sia gli abbonati DAZN collegandosi all'applicazione della piattaforma, sia gli abbonati Sky sfruttando Sky GO.

Serie A, le probabili formazioni di Juventus-Udinese

Juventus con il solito 3-5-2 e senza lo squalificato Danilo che sarà sostituito in difesa da Alex Sandro nel trio con Gatti e Bremer. Per il resto chance in avanti per Milik in coppia con Yildiz, con Chiesa pronto a subentrare e senza l'acciaccato Vlahovic. Udinese senza Pereyra, il grande ex, e con tandem d'attacco formato da Thauvin e Lucca. Le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Yildiz. All. Allegri

UDINESE (3-5-2): Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca. All. Cioffi