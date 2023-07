Juventus, quando torna davvero Pogba dopo l’infortunio: le parole allarmanti di Allegri Paul Pogba continua ad allenarsi in vista del rientro in campo ma i tempi non saranno brevi. La Juve vuole evitare pericolose ricadute e si prosegue con estrema attenzione. Ma le parole di Allegri hanno allertato i tifosi: per il ritorno del ‘Polpo’ bisognerà aspettare ancora molto.

A cura di Alessio Pediglieri

La Juventus in queste settimane è impegnata nel tour americano del Soccer Champions 2023 dove insieme ad altri top team europei si sta testando in vista della prossima stagione. Che al momento è coperta da diversi punti interrogativi che frenano anche i movimenti di mercato. Uno è legato alla partecipazione alle coppe europee, in particolare la Conference conquistata in campionato malgrado la penalizzazione ma sub iudice dell'Uefa. Un secondo riguarda i giocatori che arriveranno e quelli già in rosa, tra cui c'è enorme attesa su uno in particolare, Paul Pogba, che è stato al centro delle ultime dichiarazioni di Max Allegri non senza destare più di una semplice preoccupazione tra i tifosi.

A decidere presente e futuro del club bianconero sarà la presenza o meno in Conference. Un ago della bilancia fondamentale per sbloccare dallo stallo l'attuale situazione di calciomercato e permettere a Giuntoli di dar vita ad una nuova Juventus sotto il coordinamento di Allegri che sta nel frattempo gestendo la situazione con ciò che ha già a disposizione, in attesa di poter scegliere eventuali nuove soluzioni. La mancata partita con il Barça, causa virus intestinale dei giocatori azulgrana, non ha permesso di vedere all'opera a che punto realmente sia la preparazione complessiva anche se per alcuni giocatori la situazione appare chiara, come nel caso di Paul Pogba.

Pogba e Allegri lo scorso campionato: stagione maledetta per il centrocampista che ha giocato solo 161 minuti complessivi

Il francese è sicuramente tra i più attesi e sempre sotto la lente di ingrandimento di tifosi e opinione pubblica: dopo un anno da cancellare dovrà dimostrare di valere l'investimento fatto per riportarlo alla Continassa e in bianconero. Dopo le voci di un mercato impazzito sotto i colpi arabi, il futuro del francese sembra restare legato a doppio filo col mondo bianconero. La volontà da entrambi le parti sembra essere quella giusta: il francese ha ridotto al minimo le vacanze per continuare la preparazione, Allegri lo aspetta anche se ha voluto elargire a piene mani ancora estrema calma sul centrocampista. "Non so quando rientra realmente per una partita" ha spiegato da Oltreoceano alla Gazzetta della Sport, il tecnico bianconero. Per poi allarmare il mondo juventino: "Ci vorrà ancora un mese per capirlo".

Tempi lunghissimi, che sembrano oramai eterni. Pogba non è infortunato, sta continuando la sua rieducazione e tutte le precauzioni del momento riguardano un obiettivo principale: evitare qualsiasi possibilità di ricaduta. Già era accaduto al rientro dal lungo infortunio, quando lo scorso maggio uscì dopo solo 20 minuti contro la Cremonese, in lacrime. Da quel momento la Juventus ha deciso di non affrettare più i tempi. "Purtroppo in questa fase sta svolgendo un lavoro differenziato ma l’obiettivo resta cercare di recuperarlo il prima possibile. Non credo di poterlo utilizzare nei prossimi due test contro Milan e Real Madrid, perché fino ad oggi non ha mai lavorato con noi. Il recupero sta procedendo bene ma ci vuole cautela perché è successa la stessa cosa anche l’anno scorso quando sembrava che tutto fosse ok e poi si è fermato".

L’infortunio di Pogba contro la Cremonese al rientro: dopo 20 minuti costretto a uscire di nuobvo

Ma Pogba, al di là di speculazioni di mercato ed eventuali nuovi innesti, resta un punto fermo della Juve di oggi e di domani: "Non aver avuto a disposizione un giocatore come Paul praticamente per tutta la stagione è stato sicuramente penalizzante per noi. Ora quando lo vedo in allenamento sembra che vada tutto bene" ha concluso Allegri "ma tornare a giocare a certi livelli è tutta un'altra cosa". Dunque quando i tifosi della Juve potranno rivederlo finalmente in campo? L'appuntamento più probabile dunque sarà non prima di metà agosto, e che potrebbe coincidere con l'inizio ufficiale della nuova stagione che vedrà la Juve nella prima di campionato impegnata nella trasferta di Udine, programmata per il prossimo 20 agosto.