Juventus-Napoli 3-0 a tavolino e -1 punto di penalizzazione in classifica per il club azzurro. È stata questa la decisione del Giudice Sportivo che ha ufficializzato ciò che i partenopei speravano si potesse evitare. A questo punto è lecito pensare che Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, voglia subito impugnare la sentenza per poter ricorrere alla Corte sportiva d’Appello. Il club azzurro potrebbe infatti presentare a questo punto ricorso con tutti i documenti necessari per dimostrare come le decisioni dell'Asl, che si era basata in quell'occasione sui contagi da Covid-19, rendevano di fatto impossibile ogni spostamento della squadra a Torino per giocare la sfida contro la Juventus.

Una trasferta che di fatto il Napoli aveva già organizzato ma che poi è stato costretto a cancellare a causa di questa decisione da parte dell'Asl. Il Giudice Sportivo ha spiegato come il Napoli avesse rinunciato alla disputa della sfida contro la Juventus già prima che arrivasse il definitivo chiarimento negativo della Asl 2, provvedendo di fatto ad annullare il volo charter per Torino già la sera prima. Il Giudice non ha dunque considerato la causa di "forza maggiore" che ha poi portato all'assenza della squadra all'Allianz Stadium.

Juventus-Napoli 3-0: il club azzurro pronto a presentare ricorso

Il Napoli farà dunque ricorso alla Corte d'Appello federale, secondo grado di giustizia sportiva. Ma non è tutto, il club di De Laurentiis, potrebbe eventualmente ricorrere poi al Collegio di Garanzia del Coni. E in caso fosse necessario, una volta esauriti i tre gradi della giustizia sportiva, il Napoli potrebbe ricorrere anche al Tar (giustizia amministrativa).

Il club azzurro è dunque pronto a battagliare contro questa decisione ufficializzata oggi dal Giudice Sportivo che di fatto ha decretato la vittoria per 3-0 a tavolino della Juventus nella sfida che si sarebbe dovuta giocare all'Allianz Stadium di Torino lo scorso 4 ottobre. Più un punto di penalizzazione agli azzurri.

Il giudice ha di fatto deciso sulla mancata presenza del Napoli a Torino e sulle "cause di forza maggiore" rivendicate dal Napoli. Deliberato che poteva farlo, ha dunque applicato l'articolo 10 della giustizia sportiva decretando il 3-0 a tavolino in favore della Juventus e un punto di penalizzazione in classifica.