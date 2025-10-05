Juventus-Milan, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita

Juventus-Milan è il posticipo della 6ª giornata di Serie A. L’incontro si disputa stasera alle ore 20:45. Diretta TV e streaming in esclusiva su DAZN.

Juventus-Milan non è una partita come tutte le altre. Per anni è stata la partita che ha deciso lo scudetto. In quest'avvio di campionato sia la squadra di Tudor che quella di Allegri sono nei piani alti della classifica. I bianconeri non hanno mai perso, ma sono dietro ai rossoneri reduci dalla bella vittoria sul Napoli. L'incontro si giocherà oggi, domenica 5 ottobre, all'Allianz Stadium di Torino e prenderà il via alle ore 20:45. Diretta esclusiva su DAZN. Telecronaca di Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni.

Undici punti per i bianconeri, dodici per i rossoneri. Con Napoli, Roma e Inter sono tutte vicinissime nei piani altissimi della classifica. Stasera c'è un altro test importante per Allegri, che torna a Torino, dove verrà accolto con tutti gli onori. I tifosi della Juventus lo amano, sei scudetti e due finali di Champions come biglietto da visita in eterno. Tudor vuole fare scacco matto e proverà a trovare le chiavi giuste per scardinare l'eccellente fase difensiva dei rossoneri.

Nel Milan mancherà lo squalificato Estupinan, mentre in difesa è a rischio Tomori. Leao partirà dalla panchina. Più dubbi per la Juventus con Bremer e Thuram non al meglio. In avanti solito ballottaggio tra Vlahovic e David. Yildiz è l'unico sicuro del posto in attacco.

Partita: Juventus-Milan

Orario: 20:45

Dove: Allianz Stadium, Torino

Quando: domenica 5 ottobre 2025

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 6ª giornata

Dove vedere Juventus-Milan in TV: diretta DAZN

Per seguire stasera in diretta televisiva la partita tra la Juventus e il Milan valida per la sesta giornata di Serie A serve un abbonamento a DAZN. Materialmente per vederla in TV, con l'abbonamento, serve una Smart TV una consolle da gioco come PlayStation o XboX o un dispositivo come FireStickTV e GoogleChroomecast.

Juventus-Milan, dove vederla in diretta streaming: l'orario della partita

Per seguire invece in diretta streaming la partita tra le squadre di Tudor e Allegri la sostanza non cambia: serve un abbonamento a DAZN. L'incontro con la telecronaca di Pardo e Stramaccioni si potrà seguire in streaming con un abbonamento e uno smartphone, un computer o un tablet.

Le probabili formazioni di Juventus-Milan di Serie A

Tanti dubbi per Tudor: in attacco Vlahovic favorito dal 1′ mentre a centrocampo i favoriti sono Locatelli e McKennie. Milan con Bartesaghi sulla fascia sinistra al posto dello squalificato Estupinian. Ricci ancora fuori a metà campo. Leao pronto a subentrare.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceicao, Yildiz, Vlahovic. Allentore: Tudor.

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemakers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Gimenez. Allenatore: Allegri.