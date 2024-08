Juventus-Brest dove vederla oggi in TV e diretta streaming: le formazioni della partita amichevole

video suggerito

A cura di Alessio Morra

La Juventus torna in campo e lo fa contro il Brest, nel secondo test del pre-campionato dei bianconeri. Agli ordini di Thiago Motta i bianconeri scenderanno in campo allo Stadio Adriatico di Pescara contro la grande rivelazione dell'ultima Ligue 1, il Brest, capace di qualificarsi addirittura per la Champions League. La Juve ha già giocato un'amichevole e l'ha persa seccamente con il Norimberga. Il Brest tre giorni fa ha giocato e perso 1-0 con il Napoli.

Dopo aver svolto una lunga e dura preparazione fisica in Germania la Juventus si appresta a disputare la seconda partita del pre-campionato. La squadra guidata da Thiago Motta dopo aver perduto per 3-0 con il Norimberga, guidato da Miro Klose, giocherà contro il Brest, che si sta preparando per il campionato francese e per la prima partecipazione di sempre in Champions League. La Juve tornerà in campo poi tra otto giorni, cioè domenica 11 agosto per sfidare l'Atletico Madrid nell'ultimo test pre-campionato. Contro il Como di Fabregas ci sarà l'esordio in Serie A, lunedì 19 agosto.

Partita: Juventus-Brest

Dove: Stadio Adriatico, Pescara

Quando: sabato 3 agosto 2024

Orario: 21:00

Diretta TV: DAZN, TV8

Diretta Streaming: DAZN, tv8.it

Competizione: amichevole

Dove vedere Juventus-Brest in diretta TV

L'amichevole di Pescara si potrà seguire in diretta televisiva in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre), oltre che su DAZN, ovviamente in questo caso però potranno farlo solo gli abbonati.

Juventus-Brest dove vederla in diretta streaming

La seconda amichevole estiva del club bianconero si potrà seguire in diretta streaming in due modi. Potranno farlo gli abbonati di DAZN, che detiene i diritti dell'incontro, ma non solo. Perché la sfida si potrà vedere anche in chiaro e dunque lo streaming è possibile anche con tv8.it.

La probabili formazioni di di Juventus-Brest

Sarà una Juve ancora rimaneggiata. Mancano ancora diversi giocatori, come Douglas Luiz uno dei nuovi acquisti, e il mercato non è ancora terminato con Giuntoli impegnatissimo, che deve piazzare ancora diversi colpi. Di Gregorio tra i pali. Vlahovic è il centravanti.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Djalo, Gatti, F. Gonzalez, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Weah, Fagioli, Mbangula; Vlahovic.

BREST (4-3-3): Bizot; Lage, Ndiaye, Le Cardinal, Lala; Martin, Magnetti, Camara; Le Douron, Ajorque, Del Castillo.