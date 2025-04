video suggerito

Juventus a pezzi dopo l'infortunio di Kelly: a Bologna solo due difensori centrali a disposizione L'infortunio di Kelly inguaia la Juventus già priva di Vlahovic e Koopmeiners e dello squalificato Yildiz. Tudor a Bologna avrà a disposizione solo due difensori centrali.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il calendario della Juventus dice Bologna al Dall'Ara il prossimo 4 maggio. Non l'avversario migliore per i bianconeri che si apprestano ad affrontare una squadra, quella di Italiano, assolutamente in salute e capace di battere l'Inter e conquistare anche l'accesso alla finale di Coppa Italia contro il Milan. Igor Tudor arriverà al Dall'Ara con una squadra decimata, soprattutto in difesa, specie dopo l'ultimo bollettino medico sulle condizioni di Kelly che ha riportato una lesione di basso grado del bicipite femorale. Tra circa 10 giorni verranno ripetuti nuovi esami.

Non c'è certezza dunque per definire con esattezza i tempi di recupero del difensore che lascia inevitabilmente la Juventus con soli due centrali a disposizione di ruolo: Kalulu e Renato Veiga. Da capire se l'allenatore bianconero vorrà proseguire con lo schieramento di un modulo che prevede la difesa a tre con Savona adattato a completare il reparto oppure opterà per cambiare radicalmente il sistema di gioco schierandosi con una difesa a quattro. Sta di fatto che ogni singolo difensore della Juventus in stagione è stato colpito da un infortunio. Nel mezzo gli infortuni di Vlahovic e Koopemeiners ancora incerti sul rientro e la squalifica di Yildiz dopo l'espulsione col Monza.

Kalulu e Renato Veiga unici difensori a disposizione di Tudor.

Da Bremer a Cabal passando per Gatti, Renato Veiga, Kalulu e appunto Kelly, tutti i difensori della Juventus adattabili o meno al centro della difesa, senza dimenticare Savona, sono stati colpiti tutti da infortuni di vario genere. L'ex Newcastle è l'ultimo che si aggiunge alla lunga lista. Una situazione che inevitabilmente ha alterato gli equilibri della stagione bianconera specie all'inizio sotto la gestione di Thiago Motta. Sfortunatamente questa emergenza difensiva arriva a ridosso delle sfide contro Bologna e Lazio che decideranno sicuramente la stagione della Juventus.

Savona potrebbe giocare come terzo difensore.

Le possibile alternative in difesa per Tudor in vista del Bologna

Se Tudor dovesse optare per una difesa a quattro allora ecco che Kalulu e Renato Veiga sarebbero i due centrali affiancati da terzini come Cambiaso a sinistra e uno tra McKennie, Weah o Savona a destra. Chiaro che Tudor ha sempre a sua disposizione il jolly McKennie il quale potrebbe anche adattarsi come braccetto difensivo al fianco del francese e del portoghese. Si tratta dunque dell'ennesima emergenza in casa della Vecchia Signora a dir poco sfortunata in questa annata caratterizzata soprattutto dagli infortuni che hanno destabilizzato gli equilibri di squadra.