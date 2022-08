Juve, Inter e Roma rischiano sanzioni dall’UEFA: “Non hanno rispettato il Fair Play Finanziario” La UEFA annuncerà il prossimo mese le sanzioni a dieci club che avrebbero violato le regole del Fair Play Finanziario fino alla stagione 2020/2021: tra loro ci sono anche Juventus, Inter e Roma.

A cura di Vito Lamorte

La scure dell'UEFA si potrebbe abbattere presto su diversi club europei. Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese The Times l'ente che governa il calcio del Vecchio Continente annuncerà le sanzioni per dieci club che avrebbero violato le regole del Fair Play Finanziario fino alla stagione 2020/2021: tra queste squadre ci sono anche le italiane Juventus, Inter e Roma oltre alle prevedibili Barcellona e ​​Paris Saint-Germain.

L'analisi iniziale fatta dagli uffici UEFA avrebbe evidenziato dei problemi per 20 società anche per la stagione 2021/22 ma i conti finali devono ancora essere depositati e il loro quadro finanziario potrebbe avere tutt'altra valenza.

In base all'analisi che ha pubblicato il tabloid britannico, nell'ambito di accordi concordati con i club, dovrebbero arrivare delle multe nei confronti di PSG, Marsiglia mentre per Inter e Roma a queste ammende pecuniarie potrebbero aggiungersi alcune restrizioni. Barcellona e Juventus si sono rifiutate di avviare una trattativa poiché sono impegnate con il Real Madrid in un'azione legale in merito alla vicenda della Superlega.

Leggi anche Le notizie di calciomercato del 29 luglio

Le regole UEFA, per chi non le conoscesse, prevedono che nell’arco di un triennio i club che prendono parte alle competizioni europee possano avere un deficit di bilancio non superiore ai 30 milioni di euro. Questi paletti sono stati parzialmente modificati con l’emergenza Covid e il periodo di monitoraggio che si è esteso su quattro stagioni: per alleggerire il peso della situazione economica che si è creata con la pandemia sulle società gli eventuali deficit per il 2019/2020 e il 2020/2021 vengono sommati e divisi a metà

Questa sarà l’ultima stagione che seguirà le regole esistenti sul Financial Fair Play perché dal 2023 l'UEFA introdurrà un nuovo sistema: i club saranno limitati nelle spese per gli stipendi dei giocatori, i trasferimenti e le commissioni degli agenti, con un massimo percentuale in relazione ai propri ricavi.