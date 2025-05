video suggerito

Juve con una difesa da inventare contro l'Udinese: Tudor cambia ruolo a Locatelli e punta su Douglas Luiz Igor Tudor dovrà schierare una difesa inedita contro l'Udinese. La Juventus è in piena emergenza nel reparto arretrato per le squalifiche di Kalulu e Savona. Locatelli potrebbe passare nel terzetto con Veiga e Gatti.

A cura di Fabrizio Rinelli

Alla Juventus basta un altro passettino per prendersi quella qualificazione alla prossima Champions League e dunque il quarto posto. Udinese e Venezia le ultime due squadre sul cammino dei bianconeri che affronteranno prima i friulani e poi i lagunari impegnati in una drammatica (sportivamente parlando ndr) lotta salvezza. Igor Tudor però dovrà fare a meno di diversi giocatori assenti per infortunio e squalifica. Soprattutto la difesa sembra essere il reparto più interessato da tutto ciò vista la squalifica di due giornata a Kalulu dopo il rosso contro la Lazio.

Al francese si va ad aggiungere anche la squalifica di Savona così come l'infortunio di Kelly rientrato solo parzialmente in gruppo. E così Tudor si ritrova con il solo Renato Veiga che sarà però affiancato dal rientrante Gatti nel terzetto difensivo che potrebbe completarsi con un nome a sorpresa. No, in questo caso a fungere da jolly non sarà ancora una volta McKennie che agirà sulla trequarti, ma Manuel Locatelli. L'idea di Tudor dovrebbe essere infatti proprio quella di affidarsi al capitano bianconero per arretrarlo in difesa come già fatto in altre occasioni.

È un'emergenza che però inizia a rientrare per certi versi. In difesa infatti Kelly potrebbe essere convocato per la panchina mentre al momento si registra nella giornata di oggi il primo allenamento con la palla per Bremer che prenota già un posto in vista del Mondiale per Club. Da valutare Cabal. L'emergenza potrebbe terminare presto anche se Tudor contro l'Udinese dovrà ridisegnare anche il centrocampo che sarà orfano di Thuram per squalifica e che dunque andrà modificato rispetto all'ultima sfida contro la Lazio pareggiata all'Olimpico.

L'impiego di Douglas Luiz nell'undici titolare contro l'Udinese

Con Locatelli in difesa e il francese squalificato ecco che si candida Douglas Luiz per occupare un posto in mediana al fianco di McKennie che potrebbe lasciare spazio sulla trequarti al rientrante Koopmeiners il quale potrebbe agire al fianco di Yildiz (altro ritorno dopo la squalifica ndr) alle spalle dell'unica punta che sarà uno tra Kolo Muani e Vlahovic. Insomma, lavori in corso per Tudor che ha a disposizione la possibilità di mettersi dietro Roma e Lazio impegnate contro Milan e Inter per prendersi definitivamente la qualificazione in Champions.