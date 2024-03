Juve al Mondiale per Club dopo l’eliminazione del Napoli, Allegri: “Lo abbiamo meritato” Il tecnico dei bianconeri torna sulla qualificazione ottenuta “grazie” alla sconfitta degli azzurri contro il Barcellona. Le minacce di ricorso di De Laurentiis non spaventano: “Sarà un’avventura bellissima”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La Juventus è qualificata al prossimo Mondiale per Club 2025. L'eliminazione del Napoli dalla Champions League ha spianato la strada ai bianconeri spazzando via la concorrenza degli azzurri che, se fossero andati ai quarti al posto del Barcellona, avrebbero potuto scalzare la squadra di Allegri dalla quota dei 47 punti sufficiente per mettere le mani sui 50 milioni che entreranno in cassa solo per partecipare.

Somma destinata a crescere fino a raddoppiarsi (oltre 100 milioni) in caso di vittoria. Un traguardo del genere è vanto e ossigeno puro, soprattutto alla luce dell'anno di squalifica inflitto dalla Uefa per la violazione dei regolamenti e degli accordi sul Financial Fair Play. Tra due anni la Juve sarà in America, sfruttando la grande ribalta internazionale della Fifa. Può già programmare il viaggio e l'organizzazione dell'evento, non c'è alcun dubbio che farà parte del lotto delle fortunate (c'è anche l'Inter).

Il messaggio di congratulazioni del presidente della Federazione, Gianni Infantino, è un segnale chiaro (ce n'era stato anche un altro ugualmente forte subito dopo la sortita di De Laurentiis) oltre che un cenno di benvenuto. Nemmeno preoccupa la possibilità che il presidente del Napoli intenti causa perché la posizione dei bianconeri sia rivista chiedendone l'esclusione formale. La regola della discordia che può costituire il filo conduttore del ricorso dei partenopei non sembra destare apprensioni e l'eventuale iniziativa dei campani potrebbe rivelarsi solo un buco nell'acqua.

Alla vigilia della gara col Genoa, Allegri affronta anche l'argomento qualificazione. Sorride e spiega l'assoluta legittimità di un risultato del genere: "È il frutto di un lavoro fatto dal club in questi ultimi anni – le parole dell'allenatore in conferenza stampa -. Abbiamo raggiunto il Mondiale per Club che sicuramente sarà un'avventura bellissima, perché comunque è una competizione nuova, alla quale prenderanno parte grandissime squadre".

Altra questione sul tavolo: chiudere la stagione in Serie A nel migliore dei modi, magari riprendendo il secondo posto scippato dal Milan, e con essa anche il discorso Champions. "Giocare la Champions l'anno prossimo è un altro obiettivo importante e per farlo dobbiamo fare un passetto alla volta per arrivare al 25 maggio ed essere dentro".

Nel 2025 ci sarà ancora Allegri sulla panchina della Juve? Il tecnico sorride e fa una smorfia… quante volte in questi anni ha ascoltato il tormentone sul suo futuro, in particolare in bianconero. "Come già detto tante volte, ho un anno di contratto e quindi sono molto sereno, ma soprattutto siamo e dobbiamo essere concentrati su quelli che sono gli obiettivi di quest'anno".