Quanto guadagna la Juve con la qualificazione al Mondiale per Club 2025 al posto del Napoli Quanto guadagna la Juventus con la qualificazione al Mondiale per Club 2025 al posto del Napoli: ai bianconeri andranno 50 milioni di euro, in un torneo dal montepremi complessivo per le 32 partecipanti di 2 miliardi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Juventus si è qualificata per il Mondiale per Club 2025 dopo l'eliminazione del Napoli in Champions League per mano del Barcellona. Gli azzurri non sono riusciti a passare il turno contro i catalani e hanno visto spegnersi le speranze di partecipare al nuovo torneo della FIFA che si disputerà negli Stati Uniti il prossimo anno.

Quanto guadagna la Vecchia Signora con la qualificazione al Mondiale per Club al posto del Napoli? Si tratta di un premio decisamente remunerativo, perché riceverà 50 milioni di euro. Chi vincerà il torneo ne prenderà 100, per un montepremi complessivo per le 32 partecipanti di 2 miliardi di euro.

Subito dopo il fischio finale di Barcellona-Napoli è arrivata, oltre alla comunicazione della FIFA, la nota del club bianconero: "È ufficiale: la Juventus prenderà parte alla prima edizione del nuovo formato del Mondiale per Club, in programma nell’estate 2025 negli Stati Uniti. Una competizione che permetterà ai bianconeri di scendere in campo e competere contro alcuni dei migliori club al mondo in un torneo che vedrà coinvolte 32 squadre che arriveranno da ogni angolo del globo".

Gianni Infantino, numero uno della FIFA, con un video Instagram, ha voluto rendere omaggio al traguardo tagliato dai bianconeri: "Congratulazioni per la qualificazione al nuovo Mondiale per Club. Buona fortuna negli Stati Uniti nel 2025″.

La Juventus si è qualificata al nuovo format del Mondiale per Club grazie al ranking Uefa legato alla Champions League degli ultimi cinque anni: anche se quest'anno i bianconeri sono stati esclusi dalle coppe, i risultati delle quattro stagioni precedenti hanno permesso loro di ottenere il pass per sto nuovo torneo della FIFA

Il ‘Mundial de Clubes Fifa', questo il nome ufficiale, si giocherà nell'arco di un mese dal 15 giugno al 13 luglio 2025 negli Stati Uniti. Non sono ancora state assegnate le città ospitanti e al torneo parteciperanno 32 squadre divise in 8 gironi da 4. Ad accedere agli ottavi di finale saranno le prime due classificate. Le fasi successive riprendono la stessa struttura del mondiale per nazionali, con incontri a eliminazione diretta fino alla sfida finale.