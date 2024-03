Juve a pezzi contro l’Atalanta dopo l’infortunio di Alcaraz: Allegri dovrà inventarsi il centrocampo Juventus in totale emergenza infortuni in vista del prossimo match importantissimo di campionato contro l’Atalanta. I bianconeri hanno perso anche Alcaraz e Allegri sarà costretto a inventare tutto il centrocampo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

45 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Juventus dovrà giocare contro l'Atalanta il prossimo turno di campionato senza Vlahovic squalificato e privo di tutto il centrocampo a causa di diversi infortuni. L'ultimo è Alcaraz. Il solo Locatelli tiene ancora alta la bandiera dei titolarissimi in quella zona di campo che contro la Dea dovrebbe vedere la presenza di diversi giovani. La sconfitta contro il Napoli al Maradona obbliga i bianconeri a dover centrare i tre punti a tutti i costi se non vuole rischiare di perdere il secondo posto visto che il Milan attualmente terzo è a -1 dalla Vecchia Signora.

Lo stop di Alcaraz proprio non ci voleva. Per l'argentino la diagnosi è netta: "Ha accusato un problema muscolare alla coscia destra – scrive la Juve in una nota – Questa mattina è stato sottoposto presso il J|Medical ad esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione a carico del muscolo bicipite femorale. Tra 10 -15 giorni sarà rivalutato per definire con esattezza i tempi di recupero". Allegri a questo punto dovrà scegliere come giocare la partita a centrocampo anche considerando le assenze anche di Pogba e Fagioli per squalifica. Non è da escludere alcuna soluzione, anche quella di un avanzamento di Danilo.

Non sarebbe la prima volta per il brasiliano giocare in quella zona di campo dato che l'ha fatto in passato con ottimi risultati sia con Pirlo che con Allegri. L'altra soluzione potrebbe essere Cambiaso ma con ogni probabilità il tecnico livornese si dovrebbe affidare a Miretti al fianco di Locatelli senza sottovalutare le possibili sorprese rappresentate da Nicolussi Caviglia – fin qui utilizzato pochissimo nonostante Allegri a gennaio sia stato perentorio con il club pur di non farlo partire – o addirittura Nonge nonostante la prestazione di Napoli non esaltante. Per il resto in rosa a centrocampo resterebbero poi Weah e Kostic che sono due esterni.

Ecco perché l'utilizzo del giovane belga dal primo minuto potrebbe essere un'iniezione di fiducia importantissima per il 18enne. Sui social, subito dopo la partita del Maradona in cui ha causato con un fallo il rigore decisivo tirato da Osimhen e segnato sulla ribattuta da Raspadori, si è scusato con i tifosi e anche per questo Allegri potrebbe premiarlo per non farlo abbattere. Ma dovrà essere pronto perché l'Atalanta è ferita dopo aver fallito lo spareggio Champions con il Bologna nell'ultimo turno. Servirà la migliore Juve dal centrocampo all'attacco privo anche del suo bomber.