Perché l'arbitro Mariani ha ammonito Vlahovic in Napoli-Juve: era diffidato e salterà l'Atalanta L'arbitro Mariani ha deciso di ammonire a sorpresa Vlahovic per una trattenuta a metà campo su Kvaratskhelia. Il direttore di gara ha giudicato quell'intervento punibile con un giallo spiegando ai giocatori bianconeri che si trattava di fallo cumulativo sul georgiano.

A cura di Fabrizio Rinelli

Dusan Vlahovic è stato ammonito dall'arbitro Mariani durante Napoli-Juventus. Un giallo pesante per l'attaccante bianconero che era diffidato e salterà il big match contro l'Atalanta nel prossimo turno per squalifica. Un provvedimento severo da parte del direttore di gara che ha sanzionato il serbo per una trattenuta innocua nei confronti di Kvara avvenuta nella metà campo del Napoli. Insomma, uno di quei falli che vediamo spesso sul rettangolo verde e che forse meritava solo un richiamo verbale.

Mariani fa il segno del tre con le dita a Locatelli.

Immediate le proteste da parte dei giocatori della Juventus e di Massimiliano Allegri. L'arbitro Mariani sia a Locatelli che a Cambiaso, i quali erano andati a chiedere spiegazioni per quell'ammonizione, ha mostrato il segno tre con le dita. Il direttore di gara ha segnalato i tre falli subiti in poco tempo da Kvaratskhelia, anche se però era il primo commesso da Vlahovic – di certo non duro – che per squalifica non ci sarà contro la Dea. Una decisione discutibile da parte di Mariani.

La trattenuta di Vlahovic su Kvara.

Mariani in campo ha detto ai giocatori della Juventus che quello era il terzo fallo – di Vlahovic o della Juve – subito da Kvara. Una spiegazione alquanto strana dato che i falli sul georgiano erano stati commessi da tre giocatori differenti. Vlahovic ha subito stretto le mani incredulo per quanto visto. Al pari del serbo, che dunque sarà indisponibile contro l'Atalanta di Gasperini, anche Allegri ha chiesto a gran voce spiegazioni al direttore di gara che però è stato netto su quel giallo.

Anche a Cambiaso l'arbitro Mariani spiega la stessa versione del giallo dato a Vlahovic.

A far discutere è dunque soprattutto la spiegazione da Mariani che ha giustificato quella decisione di ammonire Vlahovic come il frutto di un fallo cumulativo di squadra. Su DAZN anche Luca Marelli, intervenuto in diretta, ha espresso dubbi sull'interpretazione di quel fallo da parte dell'arbitro definendola fallace, poiché si trattava del terzo fallo commesso su Kvaratskhelia e non il terzo di Vlahovic. Ha suggerito che l'arbitro avrebbe potuto evitare di dare quel giallo, considerandolo pesante.