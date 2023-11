Juric è una furia per il rigore non fischiato a Lazaro in Monza-Torino: “Questo è scandaloso” Juric furioso ai microfoni di Sky per il rigore non concesso al Torino nel finale di gara in casa del Monza per il contatto tra Lazaro e Gagliardini.

A cura di Vito Lamorte

“Uno scandalo, anche se Lazaro non si è buttato questo è rigore uguale. Questo è scandaloso, con il Monza è successo anche lo scorso anno. Non siamo fortunati”. Sono queste le parole di Ivan Juric ai microfoni di Sky per il rigore non concesso al Torino nel finale di gara in casa del Monza per il contatto tra Valentino Lazaro e Roberto Gagliardini.

Nei minuti di recupero della partita dell'U-Power Stadium, sul punteggio di 1-1, il Torino stava provando l’ultimo assalto per tornare in vantaggio quando l'ex calciatore dell'Inter si è incuneato dentro l’area di rigore ed è stato colpito nello stinco: il laterale granata non è andato a terra e ha provato a proseguire la corsa ma è evidente che il contatto l'ha frenato. L’arbitro Daniele Doveri ha deciso di non fischiare il calcio di rigore e il VAR non è intervenuto per richiamarlo.

Juric si è accorto della situazione e ha ripreso il proprio giocatore per non essere caduto a terra: “Su Lazaro è rigore netto. Anche l’anno scorso col Monza ci sono stati tolti due punti per un rigore all’ultimo e il designatore Rocchi ci ha anche chiesto scusa. Anche in Coppa siamo usciti per un rigore non fischiato”.

Il tecnico del Toro ha ribadito il concetto anche a DAZN e dice che stasera il Toro ha perso due punti: "Due punti persi o uno guadagnato? Sono due punti persi perché c’era anche un rigore nettissimo, seconda volta contro di loro. Il rigore su Lazaro è clamoroso, gli ha dato un colpo. Se andava a terra lo fischia. È stato poco furbo, poco italiano".

In merito all'inversione di tendenza della ultime gare Juric ha spiegato così cos'è cambiato nel Torino: "Abbiamo cambiato un po’ le idee quando ci siamo accorti che quello che stavamo facendo non era sufficiente. Abbiamo ricompattato l’ambiente, oggi è stata un’ottima gara, il Monza sa giocare, è ben allenata. Vedendo gli episodi è un peccato non averla vinta, siamo molto soddisfatti nelle ultime partite in cui ci stiamo esprimendo bene. Lavoriamo insieme da due anni e puoi cominciare a perdere qualcosa ma abbiamo aggiustato tutto dando potere a ragazzi che hanno grandi valori umani, adesso vede grande intensità e partecipazione. Sono molto contento, vedo margini di miglioramento con questa applicazione".