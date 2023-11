Colpani risponde a Ilic, finisce 1-1 tra Monza e Torino: un passo avanti per Palladino e Juric Colpani risponde a Ilic, finisce 1-1 tra Monza e Torino.

A cura di Vito Lamorte

Il Torino scappa, il Monza lo riprende. L'anticipo serale del sabato della 12a giornata del campionato di Serie A 2023-2024 si è chiuso con un pareggio per 1-1 in virtù delle reti di Ilic e Colpani.

La prima frazione è molto tattica ed equilibrata, giocata a buoni ritmi da entrambe le squadre: si fanno notare Zapata, che impegna Di Gregorio; e la coppia brianzola Colpani-Gagliardini, che va vicina al vantaggio. Ricardo Rodriguez aveva trovato il gol del vantaggio per i granata ma l'arbitro Doveri ha chiamato un fallo in attacco di Zapata su Caldirola vanificando tutto. Tegola per il Toro poco dopo la mezz'ora con l'infortunio per Linetty.

La seconda frazione si è aperta con la rete granata di Ivan Ilic, che ha sfruttato al meglio l'assist di Zapata e di sinistro ha girato alle spalle di Di Gregorio la palla del vantaggio della squadra di Juric.

Il Monza non ci sta e cerca il pareggio. Rinvio di Di Gregorio, Colombo prolunga, Gineitis si perde Colpani che scatta in campo aperto e fredda Milinkovic-Savic con un piatto preciso.

Il tabellino di Monza-Torino

RETI: 55′ Ilic, 65′ Colpani.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Caldirola, A. Carboni; Ciurria, Gagliardini, Bondo, Kyriakopoulos; Colpani (81′ V. Carboni), Pessina; Colombo. A disposizione: Lamanna, Sorrentino, Gori, Donati, Machin, Akpa Akpro, F. Carboni, Pereira, Bettella, Birindelli, Maric, Cittadini, Mota, Ferraris. Allenatore: Palladino.

TORINO (3-5-2): Milinkovic Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Vlasic, Linetty (34′ Gineitis), Ilic, Lazaro; Sanabria, Zapata. Adisposizione: Gemello, Popa, Zima, Karamoh, Radonjic, Pellegri, Sazonov, Seck, Vojvoda, Soppy, N’Guessan. Allenatore: Juric.

ARBITRO: Daniele Doveri.